За спиной у белорусских властей все горит 4 Telegram-канал «Письма к дочери»

15.04.2021, 10:13

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Соседям Беларуси надоели выходки асоциального хулигана.

Привет, дитя мое.

Сначала немного про скучное. Вчера Нацбанк наконец повысил ставку рефинансирования. И оно вроде бы все хорошо, но остается чувство некоторой незавершенности. Потому что ставку повысили хоть и прилично, но все равно всего только до уровня инфляции. То есть, новый уровень ставки может и не будет стимулировать рост инфляции, но и снижению не очень-то поможет.

А что еще важнее – новый график заседаний по рассмотрению ставки так и не появился. Ты скажешь: «Не будь занудой. Графики для бюрократов». А я вот с тобой не соглашусь. Потому что график обеспечивал политике Нацбанка, во-первых, предсказуемость, а во-вторых, открытость. А в-третьих, демонстрировал его независимость. Потому что мы знали, какие бы постановления о справедливых ценах не принимало правительство, а 15, скажем, мая Нацбанк, хочешь не хочешь, а рассмотрит изменение ставки. А без графика получается, что регулятор будет менять ставку не тогда, когда это нужно, а тогда, когда удастся договориться с товарищами из администрации и правительства. В этот раз смогли договориться – вот и повысили.

Мне кое-кто вчера недоумевал: зачем белорусские власти обидели Россию, похитив с ее территории американского гражданина. Потому что когда на твоей территории чужие спецслужбы похищают граждан чужих стран, это плохо сказывается на карме и международной репутации. Даже когда они своих похищают, это для репутации не

полезно. А если похищают американского гражданина перед встречей Путина с Байденом, то первому же будет немножечко непросто убедить второго в своем геополитическом величии.

Но, во-первых, мы с тобой пока все еще не уверены, что похищение не состоялось по взаимному согласию. С учетом сопутствующих обстоятельств оно, конечно, маловероятно, но исключать-то нельзя.

А во-вторых… Ну, обидели белорусские власти Россию и что? Можно подумать, они это сделали первый или последний раз. С учетом специфики белорусско-российских отношений белорусские власти могут ожидать, что Москва скорее сделает вид, будто все похищения были по согласию, чем признает свои ошибки на белорусском фронте. Я не говорю, что оно и в этот раз будет как обычно, но основания так думать у белорусских властей есть. А если вдруг случится так, что похищение американского гражданина подпортит Путину встречу с Байденом, так сам виноват. Нечего вообще с этим Байденом встречаться, когда ближайший союзник некормленый новым кредитом. Не хватало еще, чтобы они там на двоих достигли какого консенсуса по белорусскому вопросу.

Потому что за спиной у белорусских властей и так все горит. Отступать им все равно некуда. А если некуда отступать, так можно только повышать ставки. Вот как мелкий щуплый хулиган, когда ему делают замечание по поводу асоциального поведения, сразу выставляет перед собой «розочку» и кричит: «Не подходи! Я псих! Я за себя не отвечаю!». И, конечно, в первый, второй и даже третий раз люди предпочитают не связываться. Но если этот трюк повторять слишком часто, то, конечно, наступает момент, когда соседи решают, что им это все уже немножечко надоело. Что надо, наконец, этот асоциальный элемент скрутить и внятно объяснить ему основные принципы социального взаимодействия.

И вот, глядя на происходящее вокруг наших границ, мне кажется, что для белорусских властей такой момент уже наступил. Что утомили они уже соседей своеобразием своей многовекторной внешней политики. Потому что слишком часто повторяли свои трюки.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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