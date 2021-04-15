Le Monde: Смертность от пандемии Covid-19 по-прежнему недооценивается во всем мире 15.04.2021, 10:24

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Во многих странах возникли демографические ножницы.

"С момента первого появления вируса в Китае в декабре 2019 года в мире официально умерло 3 млн человек, в том числе более 1 млн в Европе. От континента к континенту, от страны к стране методы подсчета различаются", - пишет Le Monde (перевод — inopressa.ru).

"Число жертв эпидемии Covid-19, в результате которой заразились 137 млн человек во всем мире, сейчас приближается к 3 млн смертей, причем в последние недели происходит новое увеличение смертности, особенно в Бразилии и Индии: число смертей достигло 2 млн за один год, однако потребовалось всего три месяца, чтобы приблизиться к отметке в 3 млн. Эту новую волну можно объяснить более опасными вариантами, впервые обнаруженными в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, а также усталостью населения перед лицом медико-санитарных мер и ограничений", - говорится в статье.

"Но причины смертей колеблются от одного континента к другому или даже от страны к стране, так как о них сообщается в зависимости от того, зарегистрированы ли они в связи с коронавирусом, в больницах или дома. Количество также варьируется в зависимости от надежности системы здравоохранения, социальной и статистической систем и степени политической прозрачности", - указывают авторы статьи.

"(...) В Испании погибло чуть более 75 300 человек. В декабре 2020 года правительству Педро Санчеса пришлось переоценить количество смертей за период с марта по май 2020 года в сторону увеличения, в результате чего цифра на 70% превысила данные, предоставленные в то время. В конце мая Министерство здравоохранения Испании сообщило о 27 127 случаях смерти, связанных с Covid-19, которые после проверки Национальным институтом статистикивыросли до 45 684 смертей ", - отмечается в публикации.

"(...) В Польше пандемия оказала резкое воздействие на демографию, в результате чего возникли демографические ножницы, при которых рождаемость и смертность достигли наихудшего соотношения с конца Второй мировой войны. Естественный прирост населения, и без того отрицательный или нулевой с 2012 года, в 2020 году упал на 129 тыс. по сравнению с 36, 4 тыс. в предыдущем году. Одна из причин такого результата - избыточная смертность от всех причин на 20% - рекорд для Евросоюза. Из 486 тыс. смертей "только" 28 500 были приписаны Covid-19 из-за несоответствий в политике тестирования", - пишет Le Monde.

"По Центральной и Восточной Европе некоторые статистические данные указывают на то, что число погибших от Covid-19 было недооценено. В Сербии, например, избыточная смертность за последние 12 месяцев превышает данные предыдущего года более чем на 15 тыс., в то время как правительство официально сообщает только о 5270 случаях смерти от SARS-CoV-2", - говорится далее.

(...) В России вопрос о правильности цифр поднимался с самого начала пандемии - как о количество заболевших, так и о смертности. По последнему пункту страна отличается особенно ограничивающим методом подсчета, поскольку учитываются только пациенты, которые умерли в больнице, с несколькими положительными тестами, проведенными в течение их жизни".

"Именно о таких случаях смерти Роспотребнадзор ежедневно сообщает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), именно такие цифры используются для международных сопоставлений. Расчеты отличаются от данных Росстата, где приводятся более высокие показатели. Но только в конце декабря 2020 года власти впервые упомянули об этом несоответствии, игнорировать которое уже стало невозможно. Затем заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова привела данные по избыточной смертности, наблюдавшейся в период с января по ноябрь 2020 года (на 229 700 смертей больше, чем в предыдущем году), оценив, что "более 81%" были вызваны Covid -19, что превышает официальные цифры в 3 и даже в 4 раза", - комментируют журналисты.

"С тех пор российская методика подсчета не изменилась. Таким образом, с апреля 2020 года по февраль 2021 года избыточная смертность составляет от 376 тыс. до 415 тыс. человек, в зависимости от пунктов сравнения, что делает Россию одной из стран с самой высокой смертностью. По состоянию на 31 марта официальный отчет показал 96 тыс. смертей из-за Covid-19", - указывает издание.

"В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 562 тыс. смертей от пандемии, то есть около 19% всех смертей во всем мире, связанных с Covid-19. Но эти цифры регулярно пересматриваются на уровне штатов, потому что по состоянию на октябрь 2020 года Американская медицинская ассоциация подсчитала, что только 67% избыточной смертности, зарегистрированной в период с марта по август 2020 года, было связано с пандемией. Это снова позволяет нам сделать вывод о вероятной недооценке", - рассуждают журналисты.

"Статистика с первых месяцев показала избыточную смертность среди этнических меньшинств, в основном, среди афроамериканцев, латиноамериканцев и коренных американцев. Например, результаты из департамента здравоохранения Нью-Йорка, как наиболее пострадавшего мегаполиса, скорректированные на возрастные категории, показали, что коэффициент смертности от Covid-19 составляет 22,8 на 100 тыс. человек среди латиноамериканцев, 19,8 для афроамериканцев и 10,2 и 8,4 соответственно для белых и азиатов (такое обозначение в США включает Западную Азию, в том числе Индию)", - говорится в публикации.

"(...) В Перу количество смертей превысило отметку в 50 тыс., объявленную в середине марта. Однако, по данным Национального реестра смертей (Sinadef), по меньшей мере 125 тыс. смертей связаны с коронавирусом, что более чем вдвое больше. Этот разрыв только увеличивается: министерство здравоохранения Перу учитывает только смерти, подтвержденные положительным тестом на коронавирус на момент смерти, в то время как Sinadef, со своей стороны, включает смерти "вызывающие подозрение" или "совместимые" с Covid-19 (вызывающие подозрение случаи с симптомами тяжелой острой респираторной инфекции или диагностированные на основании медицинской справки)", - поясняют авторы статьи.

"(...) Мексика официально преодолела отметку в 200 тыс. смертей, когда в конце марта Министерство здравоохранения тихо признало еще 120 тыс., в результате чего общее число смертей превысило 321 тыс. Избыточная смертность серьезно ухудшает официальные показатели смертности в этой стране, не очень хорошо привыкшей к тестированию, где люди часто умирают дома", - указывает издание.

"(...) Индия, где с начала апреля зарегистрирован рекордный рост заражений, стала первой страной в мире по количеству ежедневных скринингов, с рекордными 184 372 новыми случаями во вторник. ВОЗ признала серьезность ситуации, однако определить масштабы смертности от эпидемии в стране по-прежнему сложно. Хотя Индия оказывается на втором месте среди тех стран, которые диагностировали наибольшее число положительных случаев за год (13,9 млн), стоя после США и перед Бразилией, южноазиатский гигант официально показывает "всего" 172 тыс. смертей, то есть примерно в 3,4 раза меньше США и более чем в 2 раза меньше Бразилии в абсолютном выражении", - анализирует издание.

"Столь удивительно низкие результаты можно объяснить молодостью населения. Но Индия, несомненно, сильно недооценивает число погибших, особенно в сельской местности. Более двух из трех смертей происходят дома без установления причины смерти, а подавляющее большинство тел кремируют в течение дня. По мнению Прабхата Джа, исследователя из Торонто (Канада) и эксперта по смертности в Индии, "недооценка числа жертв Covid-19 очевидна, но в крупных городах в относительно скромных пропорциях, от 10% до 20%. С другой стороны, в сельской местности разрыв с реальностью может быть намного больше".

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