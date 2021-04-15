Глава МАРТ: Власти сегодня контролируют цены на 55% товаров 3 15.04.2021, 10:33

К чему может привести такая заморозка?

Власти Беларуси в настоящее время контролируют цены на 55% товаров. Об этом сообщил на совместной пресс-конференции с Нацбанком министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, пишет tut.by.

Он напомнил, что сейчас годовая инфляция в Беларуси сложилась на уровне выше прогнозного — 8,5%.

Есть еще индекс потребительских цен на социально значимые товары, который составил 7,1%. 0,8 процентных пункта был эффект от принятых двух постановлений, № 19 и № 100, сказал министр.

В феврале цены на социально значимые товары снизились на 0,1%. «Сегодня такие меры — осознанная необходимость, которая носит временный характер», — отметил Колтович. По его словам, власти сегодня контролируют цены на 55% товаров.

Отметим, что белорусские экономисты резко высказываются против заморозки и контроля цен. Это может привести к дефициту товаров на полках белорусских магазинов.

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