Бутан за неделю привил против COVID-19 почти все взрослое население 1 15.04.2021, 11:00

Как ему это удалось?

Королевство Бутан за неделю стало одной из стран мира с наибольшими показателями вакцинации населения против коронавируса. Там уже привили более 85% взрослого населения. В этой стране помогли жесткие карантинные меры, продуманный план вакцинации, а еще ㅡ напутствие от буддистских монахов.

Об этом пишет hromadske.ua со ссылкой на The Economist.

Бутан получил первые партии вакцины против коронавируса от соседней Индии еще в январе, но не стал сразу же делать прививки людям. Первых поставок не хватало на все население, поэтому Бутан решил не выбирать, каких граждан вакцинировать первыми, а подождал, пока Индия поставит дополнительные дозы препарата.

Сделав прививку против коронавируса почти всему взрослому населению Бутана всего за неделю, власть избежала долгой вакцинальной кампании и превратила ее в общегосударственное событие.

Всего за неделю удалось привить 85% взрослого населения из около 800 тысяч человек, проживающих в Бутане. Кроме Бутана, такие высокие показатели вакцинации только в Израиле, где прививки начали делать в декабре 2020-го, и на Сейшельских островах.

За советом о прививках ㅡ к монахам

Как отмечает издание, на формирование такого плана вакцинации в Бутане частично повлияли буддистские монахи. После того как страна получила первые дозы вакцины, власть обратилась к ним за советом, как лучше поступить. Монахи посоветовали подождать два месяца и ввести первую дозу женщине, которая родилась в год Обезьяны. Так, первой в Бутане прививку против коронавируса получила Ниндэ Деми.

Поскольку страна подождала, пока поступит достаточно вакцин для массовой вакцинации, это помогло создать плотный график и быстро привить большую часть населения.

Однако не стоит думать, что только напутственное слово монахов сыграло свою роль. Лидеры Бутана отнеслись максимально серьезно к борьбе с эпидемией: ввели жесткие карантинные ограничения, создали специальный отряд «Стражи мира», которые помогли создать и укомплектовать более 1200 станций вакцинации по всей стране.

В марте сам король Бутана в течение недели пробыл на обязательной самоизоляции после тура по южным провинциям, а премьер-министр пробыл на карантине 21 день после официальной поездки в Бангладеш.

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