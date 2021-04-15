Зачем ФСБ посылает «крымские знаки» 15.04.2021, 11:13

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НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ

Патрушеву не по душе усиление группировки Шойгу?

Представитель старой гвардии, один из творцов коллективного Путина, настоящий элитарий силового блока России и самая его влиятельная фигура, на статус которого посягает выходец с раскосыми глазами, глава Совбеза и прочая и прочая – Николай Патрушев все чаще выходит в свет с резонансными заявлениями, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

На прошлой неделе генерал армии рассказал о роли России, США в современном мире и назвал перспективы отношений Москвы и Вашингтона не обнадеживающими, подчеркивая, что даже Трумэн и Рейган были более дипломатичными по отношению наименования лидеров СССР. Но РФ не чета Союзу, а значит с ней можно попроще.

Патрушеву придумали новый термин для описания американской политики «синдром Хиросимы», это вроде создания конспирологий, которые объясняют любое внешнеполитическое решение США. Однако же, бывший глава ФСБ сам тут же опять озвучил избитую конспирологическую теорию об американских биолабораториях на границах России и Китая, из стен которых вырываются нехарактерные болезни. Данные тезисы, выражаясь в терминах Михаила Булгакова – «тухлая осетрина», которую россияне толкают еще со времен раннего Путина, но поскольку историю о боевых микробах невооруженным глазом перепроверить крайне трудно, то это популярная городская легенда.

Это понимают в МГБ КНР и тоже подыгрывают российским спецслужбам в ее популяризации, к примеру, на страницах желтого издания Global Time. На это фоне решительный звонок Байдена к Путину с предложением встретиться в «третьей стране» как-то умоляет прозорливость Патрушева, но он конечно же не унывает.

Новая неделя порадовала свежими откровениями силовика №1. Вот на совещании в Севастополе, что в оккупированном Крыму, Патрушев продолжил тему подрывных влияний. Теперь вместо биолабораторий это уже центры для диверсионно-разведывательных формирований, развернутые в Украине и готовящие организацию терактов в России и других странах. Потом пошли тезисы о том, как США укрепляют украинскую армию, угрожающие полеты американских военно-транспортных самолетов с баз НАТО в Украину, и другие страсти.

Но, это присказка, а вот и сказка. Повышенный интерес вызвала формулировка озабоченного стратега из ФСБ: «Украина может начать военные действия против Крыма, устроив с помощью США провокации с гибелью своих солдат и потерей техники». И снова бармалеи мешают жить доброй и пушистой России.

Формулировка подготовки войны именно с «Крымом», означает, что в среде российского высшего руководства есть группа лиц, которая не считает полуостров российским, и посылает сигнал о готовности начать тайный диалог об условиях возвращение данной территории Украине. Ранее, из Кремля говорили о войне Украины с «республиками» Донбасса, а теперь вот уже и Крым не наш…

Возможно, это тактический шаг, чтобы обвести американцев вокруг пальца для более комфортного общения с ними по интересующим РФ вопросам, ведь не только же технику катать к границам, а может еще и голову включать пора.

Патрушев, как главный специалист по внешним врагам России, в данном случае посылает разнородные сигналы. Здесь и идея некой грядущей волны терактов в РФ, как осенью 1999 года только с «украинским» или «турецким следом», с целью последующего марш-броска на Херсон. И воду добыть, и гальванизировать путинский режим, и дать силовикам именно из ФСБ усиленные полномочия. И мысли об активах российских элит в странах Запада, боль утраты которых, оккупированным Крымом не перекрыть. Крымское расширение 2014 года сомнительная «победа», если взглянуть в будущее, то скорее стратегическое поражение.

Наконец, Патрушеву не по душе усиление группировки Шойгу, расправившего плечи настолько, что начала ощущаться карликовость других творцов путинизма. Нужно ставить на место этих ребят, а то того гляди старую гвардию съедят, вместе с «Братом #1», и глазом не моргнут.

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