Рубль обвалился на фоне сообщений о новых санкциях против РФ 15.04.2021, 11:48

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Штрафные меры могут быть введены уже 15 апреля.

Курс рубля по отношению к доллару и евро обвалился на фоне сообщений американских СМИ о готовности США ввести новые санкции против России, в том числе против ее суверенного долга. На Московской бирже доллар США к 8:28 (по Минску) в четверг, 15 апреля, вырос до 77,47 руб./$1 (+1,6 рубля к уровню предыдущего закрытия), а евро подорожал до 92,6925 руб./EUR1 (+1,75 рубля к закрытию среды), сообщает dw.com.

При этом курс нацвалюты оказался ниже тех уровней, на которых он находился до новостей о телефонном разговоре президентов США и России, который привел к локальному снижению геополитических рисков.

По сообщению американских СМИ, новый пакет санкций США, о котором может быть объявлено уже 15 апреля, будет чувствительнее для России, чем предыдущие. "Санкции, по всей видимости, будут жестче, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они могут быть нацелены на суверенный долг страны", - сообщила The New York Times.

Новые ограничительные инструменты

Газета напоминает, что в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новые ограничительные меры могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц. Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

Между тем издание Politico сообщает, что в новый санкционный список не попадут ограничения в отношении газопровода "Северный поток - 2". Несмотря на то, что Байден назвал "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы", он желает укрепить отношения США с Берлином, который лоббирует в Вашингтоне продолжение строительства газопровода, поясняет Politico.

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