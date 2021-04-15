Отрицательная дружба: как торговля с Китаем бьет по белорусской промышленности 15.04.2021, 12:00

Грубая китайская модель развития экономики сыграла с Минском злую шутку.

Издание «Бусел» анализирует экономические взаимоотношения Китая и Беларуси, которое привело к появлению отрицательного сальдо.

Беларусь не является страной с сырьевой экономикой, но в настоящее время основу экспорта товаров на китайский рынок составляет сырьевая группа. Так, в 2020 году основу экспорта составил хлорид калия (43%), продукция животноводства (27%) и остальное — древесина, целлюлоза, лесоматериалы, сахар, лен и изделия из графита (1,7%). За прошедшие 15 лет Китай полностью заместил на внутреннем рынке всю ранее экспортировавшуюся из Беларуси продукцию с высокой прибавочной стоимостью: шины, полимерные полуфабрикаты и грузовые автомобили.

В структуре товарного импорта из Китая крупнейшими товарными группами являются телефонные аппараты для сотовых сетей, ЭВМ, обрабатывающие станки, кузова автомобилей, двигатели и весь спектр изделий легкой промышленности – от детских велосипедов и до обуви.

Разгром по плану

Причины экономической экспансии КНР лежат не только в советской прошлом Беларуси, ставшей сборочных цехом всего СССР, но и модели экономической политики, которой Лукашенко придерживался с 1995 года. Беларусь, утратившая часть цепочек кооперации внутри СНГ, заместила их поставками из Китая. На начальном этапе это позволило частично сократить издержки производства и сделать белорусскую продукцию еще более привлекательной на рынке СНГ в сравнении с западными образцами, но только в тех нишах, где у белорусских товаров не было китайских конкурентов. В дальнейшем грубая китайская модель развития экономики сыграла с Беларусью злую шутку. Громоздкий государственный сектор, от которого Китай, кстати, отошел в начале нулевых, не позволил оперативно реагировать на быстроменяющийся рынок и проиграл конкуренцию с дешевыми китайскими товарами.

«Добавила разгрома» и командно-плановая система экономики Беларуси. Диктуемое правительством производство неконкурентоспособных товаров приводило к затовариванию предприятий, росту кредиторской задолженности и последующему банкротству. История не знает сослагательных наклонений, но в случае изменения формы собственности или предоставления менеджменту предприятий свободы действий разрушенные ныне заводы и фабрики Беларуси хотя бы имели шанс на существование. Это в самом худшем варианте сценария, а в реальной ситуации смогли бы заполнить внутренний рынок Беларуси собственной продукцией.

Несмотря на то, что в 2020 году Китай стал третьим по значимости экономическим партнером Беларуси (после России и Украины) с товарооборотом в $4,5 млрд, по сути рост товарооборота обеспечен только колоссальными объемами китайского импорта.

Отрицательная дружба

Единственным результатом сближения Беларуси и КНР стал масштабный ввоз китайских товаров в Беларусь, что полностью уничтожило перспективы белорусской промышленности. Стратегическое партнерство Пекина и Минска нельзя назвать равным хотя бы потому, что до сближения этих государств Беларуси удавалось сохранять паритет во внешней торговле с КНР. Отрицательный торговый баланс с Китаем приводит к оттоку валюты из страны и, как следствие, к нестабильности национальной валюты Беларуси.

Итогом такой экономической «дружбы» стало отрицательное сальдо, превысившее в 2020 году $3 млрд, что составляет 80% всего отрицательного торгового сальдо Беларуси во внешней торговле.

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