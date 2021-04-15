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Мужа Татьяны Гацура-Яворской высылают из Беларуси

  • 15.04.2021, 12:00
Мужа Татьяны Гацура-Яворской высылают из Беларуси
Фото со страницы Татьяны в соцсети

В семье без опеки родителей остаются пятеро детей.

Мужа задержанной полторы недели назад активистки Татьяны Гацура-Яворской высылают из Беларуси. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на телеканал «Белсат» .

Украинского правозащитника Владимира Яворского, мужа задержанной белорусской активистки Татьяны Гацура-Яворской, обязали покинуть нашу страну в трехдневный срок. Как сообщается, сегодня, 15 апреля, женщине должны предъявить официальные обвинения или выпустить из-под стражи. У пары есть пятеро совместных детей.

Tut.by не удалось связаться с Владимиром Яворским — его номера телефонов отключены.

Напомним, 5 апреля были задержаны организаторы выставки о медиках «Машина дышит, а — я нет» Наталья Тренина и Татьяна Гацура-Яворская, которые также являются активистками «Звена», и еще один член организации Юлия Семенченко. По информации близких, все они были помещены в изолятор, в их квартирах, а также в офисе «Звена» прошли обыски, при этом изымалась техника.

На следующий день у родственников задержанных появилась информация, что они могут обвиняться в финансировании массовых беспорядков.

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