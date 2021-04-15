«Пример Минского молокозавода показывает, что можно побеждать» 12 15.04.2021, 12:05

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фото: tut.by

Двоечники и троечники из власти рубят сук, на котором сидят.

Cложился очень хороший момент для работы с рабочим движением, от этой темы сильно «бомбит» у граждан на селекторных и прочих совещаниях, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Людей увольняют (вернее заставляют писать заявление по соглашению сторон). Кого из-за пенсионного возраста, кого за участие в протестах, кого за плохое зрение. И люди тихонько и покорно уходят, как будто только и ждали этого момента. Стоп!

Уважаемые рабочие, у вас есть права! Не пишите никаких заявлений по собственному желанию или по соглашении сторон. Хотят увольнять – пусть увольняют, но выплачивают компенсацию. Да, будут пугать сутками и давить на жалость. Но чего вам бояться? Вас уже выгоняют на улицу, вне зависимости от того, какой вы специалист. Поборитесь же за себя! Пример Минского молокозавода показывает, что невозможно уволить всех сразу. А пример тунеядского декрета показывает, что народ нужно слушать и слышать.

Если вас все же уволили, расскажите стране, что в реальности происходит на вашем предприятии. Не стыдно, что плохо не только в Рогачеве, Лельчицах и Кобрине. Плохо всей стране, потому что ее за горло держат синие пальцы, которые уже почернели.

СМИ писали про сокращения на «Белмедпрепаратах» и в сфере ЖКХ. Доходят сведения про увольнения на «Коммунарке» и в минском аэропорту. Вурдалаки из «дворца» боятся правды и света. Информационный фронт полностью за нами.

Тактика режима понятна – выжженная земля. Двоечники и троечники не понимают, что рубят сук, на котором сидят. Сами-то они могут только проедать и перераспределять.

Отсутствие позитивной повестки – главная проблема «деда» и вурдалаков. Им попросту нечего предложить.

На этом фоне очень контрастно смотрелось бы наращивание помощи потерпевшим от действий режима: юридической, финансовой, просто человеческой.

Наша сила в солидарности. Власть боится этого и поэтому всячески пытается нас разобщить. Не поддавайтесь на эти провокации. Да пребудет с нами сила.

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