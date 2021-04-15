Павел Каллаур прокомментировал слухи о своей отставке 9 15.04.2021, 12:09

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Павел Каллаур

Фото: bdg.by

Глава Нацбанка также объяснил отмену графика заседаний по ставке рефинансирования.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур прокомментировал разговоры о своей отставке словами «рано мне рыбалкой заниматься». Он заверил, что намерен профессионально выполнять свою работу, сообщает tut.by.

Отвечая на вопросы про отмену графика заседаний правления Нацбанка по ставке рефинансирования, которую эксперты восприняли как переход на ручной режим управления, Каллаур признал, что отсутствие графика снижает определенность и доверие.

— Но чтобы что-то определенное вам сказать, нам тоже нужна фактура и статистика. Мы работаем в уникальных условиях, которых не было и надеюсь больше не будет. Мы были вынуждены использовать инструменты более прямого действия, отойти от нашей мечты перехода на таргетирование инфляции. Поэтому было решено, что мы не можем проводить брифинги исключительно по ценовой стабильности, если задействуем и иные инструменты, — сказал Павел Каллаур.

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