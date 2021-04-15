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Белнефтехим обнародовал план роста цены бензина на 2021 год

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  • 15.04.2021, 15:24
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Белнефтехим обнародовал план роста цены бензина на 2021 год

Как подорожает автомобильное топливо?

При условии стабильных цен на нефть и курса белорусского рубля цены на топливо в Беларуси до конца года планируют увеличить 5−6%. Такая информация содержится в протоколе заседания общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при концерне «Белнефтехим».

В протоколе отмечается, что концерн продолжит реализацию стратегии поэтапного изменения цен с учетом всесторонней оценки изменения конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей.

«При неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5−6%», — говорится в протоколе.

Напомним, в начале февраля заместитель начальника главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина Александр Васевич в своей статье, опубликованной в журнале «Финансы, учет, аудит», писал, что стоимость литра автомобильного топлива в 2021 году вырастет в среднем на 10 копеек за 1 литр, или на 6%.

С начала 2021 года цены на автомобильное топливо уже изменялись десять раз (выросли на 10 копеек). Последний раз дизель и бензины подорожали на одну копейку 13 апреля.

С 13 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 80 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 90 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 12 копеек, ДТ — 1 рубль 90 копеек.

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