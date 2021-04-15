Врачи озвучили набор продуктов, которым лучше восстанавливать иммунитет после зимы и болезней 2 15.04.2021, 12:59

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Среди них есть настоящие деликатесы.

Ослабленный иммунитет и наступление вирусных болезней. После зимы организм наиболее уязвим для болезней и нуждается в поддержке. Чтобы защитить себя от вирусов, врачи советуют систематически употреблять овощи, фрукты и морепродукты.

Об этом говорится в сюжете «Снідонку з 1+1».

С началом весны ученые заявили о третьей волне коронавируса. Медики объясняют, именно в этот период болезнь максимально коварная, ведь наш организм ослаблен после длительной зимы без солнца и витаминов. Защититься от заболеваний можно благодаря надежному иммунитету.

«После зимнего периода организм человека достаточно ослаблен. Учитывая условия пандемии еще больше страдает наш иммунитет. Поэтому следует включать в рацион продукты питания, которые сбалансируют и поддержат иммунитет — свежие овощи и фрукты, морепродукты, такими, например, как красная икра, которая является элементом питания для нашего организма, полинасыщенными жирными кислотами», — говорит врач-терапевт Александр Курильчик.

Именно на полезных свойствах икры настаивают врачи, ведь в ее состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, среди них — Омега 3. А еще — фосфор, йод, витамины A, E, D, фолиевая кислота и кальций. Поэтому каждая икринка содержит полный набор полезных микроэлементов, необходимых для развития живого организма.

«Красная икра, на самом деле, это уникальный продукт, потому что она полезна всем. Прежде всего красная икра улучшает иммунитет, укрепляет иммунитет, способствует улучшению сердечно-сосудистой системы особенно у людей, страдающих ишемической болезнью сердца», — добавляет врач.

По словам врачей, одной-двух чайных ложек этого продукта в сутки достаточно, чтобы защитить организм от болезней. А еще это простой способ получить все необходимые витамины и вкусно перекусить.

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