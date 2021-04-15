Стало известно, что делали и где находились Басков, Шакута и Эйсмонт в ночь убийства Романа Бондаренко 41 15.04.2021, 13:05

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Участники банды передвигались по идентичному маршруту.

31 марта 2021 года на одном из пропагандистских каналов вышел отснятый под руководством КГБ фильм, в котором рассказывалось, как чекистские умы якобы «водили за нос» представителей народного протестного движения.

Одной из сюжетных линий данного фильма явилась попытка разоблачения нашумевшей аудиозаписи телефонных разговоров Натальи «Массандры» Эйсмонт с Дмитрием Басковым, которые состоялись с 18 на 19 октября 2020 года. Напомним, что в ходе данного разговора фигуранты подробно обсуждали, как они будут рушить муралы, срезать ленты, захватывать белoрусов, для чего Наталья «Массандра» Эйсмонт по рекомендации Караева берет с собой «аэрозольчики», а Басков и Шакута - имеющиеся у них пистолеты.

Служаки из КГБ громко заявили, что этот разговор, оказывается, был спланированной спецоперацией, направленной на укрепление государственного суверенитета и повышение рейтинга доверия к власти.

Исходя из продемонстрированного общественности видеоряда, Наталья «Массандра» Эйсмонт созванивалась с Дмитрием Басковым якобы из одного из служебных кабинетов КГБ в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Для всех, кто ранее непосредственно прослушал оригинальную версию названной аудиозаписи, очевидна нелепость данного утверждения о постановочном ее характере. На это, помимо содержания и развития линии разговора между фигурантами, указывает наличие фонового шума улицы, движения автомобиля и звуков включенного «поворотника», заметно изменяющих четкость восприятия речи Натальи «Массандры» Эйсмонт в концовке «слитой» аудиозаписи.

Но специально для тугоухих сотрудников КГБ с целью документального опровержения инсценированного ими фейка BYPOL получил информацию о геолокации мобильных телефонов названных лиц.

Напомним. что еще в рамках проведения нами предварительной проверки, по факту убийства Романа Бондаренко, мы установили действительные абонентские номера лиц, причастных к совершению указанного преступления, в числе которых оказались Наталья «Массандра» Эйсмонт, Дмитрий Басков и Дмитрий Шакута.

В ходе анализа сведений о соединениях принадлежащего Эйсмонт абонентского номера +375296344795 действительно установлены ее звонки Баскову 18 и 19.10.2020. При этом, согласно полученным данным о геолокации абонента установлено, что при первом звонке телефон Эйсмонт находился не в служебном кабинете сотрудников КГБ, а в зоне действия ретранслятора сотовой связи для Дворца Независимости (с 14:00 до 20:15) и перед выездом на «акцию» в жилищный комплекс «Мегаполис» - в зоне действия «домашних» для Эйсмонт сотовых ретрансляторов, расположенных по адресам: г. Минск, проезд Столичный, 9 и г. Минск, Зацень ул., резиденция президента «Дрозды», мачта 39м (с 20:25 до 21:15).

В упомянутом пропагандистском фильме зрителям, кроме того, сообщается, что после инсценировки названного разговора пресс-секретаря диктатора никакой встречи «группы активистов» и реализации запланированной ими «акции» якобы не было.

Однако биллинги абонентских номеров принадлежащих Эйсмонт (+375296344795), Баскову (+375291552288) и Шакуте (+375293504025) в ночь с 18 на 19 октября 2020 года свидетельствуют об обратном.

Анализ соответствующей информации прямо указывает на то, что абоненты телефонных номеров Эйсмонт, Баскова и Шакуты передвигались в период времени с 21:15 18.10.2020 по 01:42 19.10.2020 по идентичному маршруту (фото можно увеличить, открыв его в новой вкладке).

Передвижения Эйсмонт, Баскова и Шакуты

Таким образом, утверждения прислужников режима о том, что аудиозапись разговоров между Натальей «Массандрой» Эйсмонт и Дмитрием Басковым является гениально спланированным оперативным мероприятием КГБ, а не утечкой конфиденциальной информации из данного ведомства, представляет собой очередную откровенную ложь, форма преподнесения которой не выдерживает никакой критики.

В подтверждение наших выводов прилагаем ссылку. на полные биллинги абонентских номеров: +375296344795 – Наталья «Массандра» Эйсмонт, +375291552288 – Дмитрий Басков, +375293504025 – Дмитрий Шакута за 18 и 19 октября 2020 года.

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