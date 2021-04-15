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Российскую оппозиционерку Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно

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  • 15.04.2021, 13:14
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Российскую оппозиционерку Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно
Любовь Соболь
Фото: ТАСС

Она свою вину не признает.

Мировой судья судебного участка №276 назначила год исправительных работ условно юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа».

10% дохода Соболь в срок исполнения работ будет удерживаться в доход государства. Кроме того, суд назначил ей испытательный срок в один год. Соболь должна будет отмечаться в уголовной инспекции, иначе условный срок будет заменен на реальный.

Ранее прокуратура просила назначить год исправительных работ с удержанием 20% доходов.

Рассмотрение дела о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева происходит на выездных заседаниях в Перовском суде. По версии следствия, Соболь 21 декабря 2020 года пыталась проникнуть в квартиру на Суздальской улице, которая официально принадлежала жене и теще Кудрявцева. Для достижения своей цели она и сотрудники «Навальный Live» якобы использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. Позже Соболь удалось убедить курьера пройти с ней в квартиру к Кудрявцеву.

На следующий день после проникновения Перовский суд признал Соболь, сотрудников «Навальный Live» Ольгу Ключникову и Акима Керимова, а также активиста штаба Алексея Навального Константина Распопова виновными в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Суд оштрафовал Соболь и Распопова на тысячу рублей. Ключникову и Керимова арестовали на семь суток. Ключникова и Керимов проходят по делу свидетелями.

Ранее Кудрявцев в разговоре с Алексеем Навальным признался в покушении на него. Сотрудник ФСБ рассказал, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин. Он уточнил, что яд был нанесен на трусы, а в последующей зачистке следов сотрудникам ФСБ помогли сотрудники транспортной полиции.

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