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В Беларуси формируются миллиардные долги за энергоносители

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  • 15.04.2021, 13:17
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В Беларуси формируются миллиардные долги за энергоносители

В «лидерах» оказались крупные и средние предприятия Гомельской области.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы относится к самым токсичным по качеству в стране. В 2021 году эта негативная особенность сохраняется. Задолженность за энергоносители входит в общую кредиторку предприятий. К 1 марта она составила 5,666 млрд BYN, пишут banki24.by.

С начала 2021 года размер обязательств флагманов Беларуси за топливно-энергетические ресурсы вырос на 6%.

В географическом разрезе лидерство по объему кредиторки за энергоносители взяли на себя крупные и средние предприятия Гомельской области (1,645 млрд BYN). На второе место вышли флагманы Витебской области (1,364 млрд BYN), на третье — Минска (1,040 млрд BYN).

Доля просроченных обязательств в кредиторке за ТЭР была довольно высока. На 1 марта она достигла 20,2%. Это значит, что каждый пятый рубль у флагманов-должников был просрочен по времени уплаты долга.

В денежном выражении просрочка по долгам за энергоносители составила 1,147 млрд BYN. С начала года она увеличилась на 16,8%. Самое плохое качество долга за ТЭР отмечалось у организаций Минской области. В этом регионе удельный вес проблемных обязательств за энергоносители составил аж 52,8%.

Другими словами, более половины долга флагманов Минщины за ТЭР было просрочено на отчетную дату. Самый быстрый рост просрочки за энергоносители наблюдался в Гродненской области — 2,9 раза до 127,8 млн BYN.

Судя по официальным данным, точка концентрации токсичного долга возникла в Волковысском районе и была связана с производителями неметаллических минеральных продуктов. Основной груз обязательств за поставленные энергоносители несет на себе промышленность.

К 1 марта ее кредиторка за ТЭР составила 3,626 млрд BYN. С начала 2021 года задолженность поднялась на 4,8%. Внутри промышленности главные долги образуют нефтепереработка (1,471 млрд BYN) и энергетика (1,331 млрд BYN). Стоит обратить внимание, что это совокупная кредиторка, а не просроченная.

За пределами промышленности кредиторка за ТЭР имела значительные размеры в сельском хозяйстве (715,9 млн BYN), в торговле (582 млн BYN) и на транспорте (493,2 млн BYN). Картина по просрочке за энергоносители на 1 марта выглядит следующим образом: промышленность — 601,6 млн BYN (+20,7% с начала года), сельское хозяйство — 385,7 млн BYN (+12,5%).

В остальных отраслях экономики размер задолженности не достиг 100 млн BYN. По промышленности доля просрочки составила 16,6%, по сельскому хозяйству — 53,9%.

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