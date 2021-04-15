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Александр Невзоров: Россия будет воевать только за звание полного изгоя

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  • 15.04.2021, 13:26
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Александр Невзоров: Россия будет воевать только за звание полного изгоя
Александр Невзоров

Если настоящая изоляция придет, в РФ не будет даже «Жигулей».

13 апреля состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Он стал первым с начала обострения конфликта в Донбассе в конце марта.

Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность по поводу перемещения российских войск в граничащих с Украиной регионах. Он также выразил приверженность «суверенитету и территориальной целостности» украинского государства.

Президент США предложил российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал на «Эхе Москвы» телефонные переговоры между президентами США и России.

– В общем, этот разговор – это по сути дела поглаживание по головкам.

И это лучшим образом характеризует удельный вес персонажей и всю экономику, и политическую ситуацию. Вот, оказывается, на доллар ядовитые ласки Кремля никакого не оказывают влияния, а на рубль очень прохладные и формальные ласки США немедленно оказывают действие.

Вот в будущей и, возможно – я не знаю, что там еще встанет у Кремля – неизбежной войне русско-украинской Россия будет воевать, надо понимать, только за одно – за звание страны-преступницы, за звание полного изгоя, за звание полного и невменяемого агрессора, нуждающегося в строго международной изоляции и внешних полицейских мерах – вот это то, за что будет воевать Россия.

Это не романтика добровольного полуудаления от мира, такого вот красивого схимничества, что мы тут исполняем некий секретный наказ – просто на манер предвоенного Ирака, до того, как туда вошли американцы. Мне просто повезло, я как раз там был, в Ираке сразу, когда заканчивалась война, и я видел, что такое настоящая изоляция.

И надо понимать, что в России, если эта настоящая изоляция придет, не будет не только нормальных компьютеров – не будет даже «Жигулей», не будет самолетов, потому что всё либо комплектующие, либо те станки, которые эти комплектующие производят. Вот этого не будет ничего.

Я уж не говорю про всякую Dolce & Gabbana, Balmain, лекарства, фильмы… То есть прибавится ко всем радостям еще и откровенное одичание, то есть будут попы и «Зои» 24 часа в сутки – попы и «Зои». И будут союзники типа Мьянмы, Нигерии, но они ничего кроме пальмовых листьев и усиленных доз СПИДа и ракушек, может быть, ничего предложить не могут.

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