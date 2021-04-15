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Дело — труба

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  • 15.04.2021, 14:12
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Дело — труба
фото: ТАСС

Визит деда в Баку оказался пустым.

Визит в Баку состоялся. Судя по кадрам, которые демонстрировались по всем каналам, получилось в итоге для деда так себе. Мы говорили о том, что этот внешнеполитический шпагат может и разорвать, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Попробуем разобраться в том, что иначе как внешнеполитический промискуитет определить нельзя.

Итак, основные темы - нефть и деньги. Денег не дали. Нефти бесплатно - тоже. Сама декларация готовности покупать до 1 млн тонн хорошей, но более дорогой нефти - всего лишь декларация. Денег на дорогую нефть у деда нет. Их вообще нет. В долг и под честное синепалое - тоже никто не даст.

Все помнят историю с Венесуэлой. Дисконт сейчас в обмен на что-нибудь потом. В итоге богатый венесуэльский народ подарил бедному деду 1 млрд долларов. Попытки вернуть долг, который дед считает подарком, продолжаются до сих пор. Да, 1,5 млрд от России под реформу конституции - самый свежий пример. Баку делает выводы из чужих дорогостоящих ошибок.

Тут еще логистическая закавыка - маршрут доставки азербайджанской нефти пролегает пока через Украину. А с ней дед умудрился рассориться вдрызг. Нефть - это, конечно, экономика, но все больше политика.

Итого: нефть потенциально есть, денег на нее нет, логистика под большим вопросом (дело того же Воробья - уже труба). На выходе имеем только пустую шпильку в сторону России и дополнительный аргумент для снятия синепалого с довольствия.

Поставки вооружений комментировать не будем. Они есть и, наверное, будут продолжаться. Совместные учения в Гомельской области, о чем сообщили отдельные телегам-каналы, комментировать не будем. Пока в это верится слабо.

Поставки белорусской вакцины в Азербайджан. Тут можем только покрутить пальцем у виска. Ее в Беларуси не хватает, а сам процесс розлива (который почему-то назвали производством) вызывает вопросы. И еще одна шпилька России. Вашим добром дед уже пытается вовсю барыжить. А что вы хотели от старого контрабандиста?

Теперь самое интересное. Поздравлять армянский народ с завершением кризиса в Карабахе - это вот как раз тот момент, когда лучше было молчать. В тот самый момент, когда дед исторгал эти слова, премьер Армении Пашинян говорил о 4 тысячах погибших военнослужащих в ходе последнего обострения и ключевой роли России в укреплении безопасности Армении. В общем, получилось неловко. Теперь отношения с Арменией надолго омрачены «Полонезами». И Огинский здесь ни при чем.

Вся картинка из Баку демонстрировала лишь одну сторону, которая получила бенефит - сам Баку. В этом плане мы за них рады. В Баку, в отличие, от деда есть понимание своих национальных интересов и стратегия их продвижения.

Можно, конечно, предположить, что вся эта митусня была попыткой поднять ставки в диалоге с Россией. Но блефовать тоже нужно с умом. Звонок из Кремля последовал. Его содержание лучше всего передает сайт Кремля - не лезь со своим колхозным рылом в Нагорный Карабах.

Ну, и Москва пока хранит молчание по поводу похищений белорусских и американских граждан.

Визит Мишустина обещает быть интересным. Особенно то, о чем не расскажут официально. И что потом скажут деду в Нурсултане. Может, ну, его этот визит от греха подальше?

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