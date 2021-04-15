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В древнем городе майя археологи обнаружили посольство

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  • 15.04.2021, 14:18
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В древнем городе майя археологи обнаружили посольство

Открытие позволяет по-новому взглянуть на историю древней цивилизации.

Археологи идентифицировали одно из зданий в древнем городе майя Тикаль, расположенного на территории современной Гватемалы. По мнению специалистов, это могло быть посольство Теотиуакана, другого крупного города в регионе майя. Открытие позволяет по-новому взглянуть на историю Тикаля, пишет «Вокруг света».

Ранее было установлено, что в 378 году нашей эры правитель Тикаля был убит захватчиками, прибывшими из Теотиуакана, расположенного в 1000 километров, в районе современного Мехико. Однако новое открытие показало, что задолго до завоевания Теотиуакан уже имел представительство на территории Тикаля.

Открытие стало возможным благодаря обследованию региона, где расположен Тикаль, в 2018 году с помощью лидара. Этот метод позволяет изучить местность с самолета с помощью лазера и обнаружить скрытые в джунглях древние строения. В южной части города исследователи заметили очертания большого закрытый двора с пирамидой на восточной стороне. Его расположение выглядело как уменьшенная версия культового сооружения Теотиуакана - цитадели.

Недавно произведенные археологические раскопки позволили обнаружить на месте этого загадочного объекта оружие, выполненное в стиле, характерном для Теотиуакана. Помимо этого были найдены резные изображения бога дождя Теотиуакана, а также предметы из зеленого обсидиана, который добывался в центральной Мексике и использовался в Теотиукане для церемониальных обрядов.

Судя по керамике, сооружение было возведено около 300 года нашей эры. Как отмечают археологи, это значит, что ранние связи между городами «были относительно дипломатичными и дружескими». Однако спустя столетие произошло вторжение Теотиукана в Тикаль, причины которого остаются неясны.

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