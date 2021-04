Без девальвации не обойдется: рубль затрясло от новостей о санкциях США 3 15.04.2021, 14:24

На российский рынок вернулись самые масштабные риски.

Не успев выдохнуть после падения рубля до полугодового минимума, российский валютный рынок снова оказался во власти продавцов.

Торги четверга на Московской бирже начались скачком доллара почти на 2 рубля на фоне сообщений Reuters, The New York Times и The Wall Street Journal о том, что администрация Джо Байдена объявит о санкциях против российского госдолга, пишет finanz.ru.

Новые ограничения войдут в пакет мер в ответ на кибератаку Solarwinds и вмешательство в президентские выборы 2020 года, который также будет включать высылку не менее 10 дипломатов и включение в «черные списки» еще большего числа российских чиновников.

«На российский рынок вернулись самые страшные опасения», - констатирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований ВШУФ.

Доллар, закрывший торги среды на отметке 75,87 подскочил до 77,5475 рубля на утренних торгах. После старта основной сессии в 10.00 на рынке появились крупные продавцы валюты, которые к полудню «сбили температуру» у рубля до 76,55 за доллар. Но затем курс снова пополз вверх, и к 12.32 мск достиг 76,8075 рубля.

Режим «американских горок» включился и на торгах евро: скачок с 90,94 до 92,85 рубля утром сменился откатом до 91,8 рубля, после чего курс опять двинулся выше и превысил отметку 92.

Рынок госдолга, накануне переживший крупнейшее за полгода ралли на новостях о том, что Байден предложил Владимиру Путину встречу и переговоры, сдал почти все завоевания. Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, рухнул на 0,8% в первые же 20 минут торгов при рекордном более чем за год объеме сделок.

Валютный рынок лихорадит: то покупка, то продажа; видно, что с 77,50 (рубля за доллар) встали экспортеры с офером, и продавали до 77, сказал Reuters дилер крупного российского банка. «Непонятно, по собственной инициативе, или их попросили регуляторы для снижения волатильности курса», - допускает он.

В сообщениях о санкциях остается много неясного, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: «СМИ говорят об ограничениях на новый долг с 14 июня, но до конца непонятно, идет ли речь о рублевом долге, а наличие слов о «прямых покупках» допускает разную трактовку и оставляет вопросы. Например, можно ли будет покупать новый долг через банки РФ? Поэтому рынок будет ждать деталей, и от них будет зависеть поведение нерезидентов, которое и определит итоговые последствия для котировок ОФЗ и курса рубля».

Против валютного госдолга России уже действуют санкции, напоминает Полевой: нерезидентам нельзя покупать евробонды Минфина на размещениях, но торговать ими на вторичном рынке можно.

Судя по имеющейся информации, новые санкции затронут именно рублевый долг и будут сформатированы по такому же принципу - то есть будет ограничено участие в первичных размещениях, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Психологически - рынки, естественно, отреагируют падением (и фондовый, и валютный). Без животворящей девальвации, естественно, не обойдётся. А по телевизору - усилится градус патриотизма и громкость песни об импортозамещении», - прогнозирует Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер».

Но «действительно суровых» последствий не будет, считает он: пока нет санкций, которые реально ограничивают поступления от российского экспорта (таких, как, например, нефтяное эмбарго).

Пока реакцию рубля можно назвать «умеренной», отмечает Полевой: если новости подтвердятся, курс доллара может подскочить до 80 рублей, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Минфина и ЦБ - будут ли они покупать ОФЗ на рынке или продавать валюту для поддержки рубля.

Рынки ожидали, что администрация США будет пытаться установить диалог с российской властью, и по крайней мере повременит с санкциями до встречи Путин-Байден.

Меры против госдолга «независимо от степени их жесткости, будут оказывать санкционное давление на новом уровне и могут стать первым сигналом нового подхода к санкциям, усилив отток иностранного капитала из России», говорит Орлова.

«Несмотря на то, что иностранные инвесторы не были активны на первичном рынке в последние месяцы, санкционный режим может привести к принудительному сокращению части позиций и репатриации средств со вторичного рынка», - предупреждает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Это толкнет вверх доходности ОФЗ и курс доллара, но «панические продажи», скорее всего, остановят Минфин и ЦБ, считает он.

«Хотя сами санкции как таковые не отрежут инвесторов от рынка в данный момент, они могут стать лишь первым шагом на пути к новым санкциям, - опасается Орлова. - Кроме того, это может ухудшить перспективы возобновления американо-российского диалога и говорит о жесткости позиции американской стороны».

