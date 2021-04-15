«После каждой такой акции адреналин зашкаливает» 15.04.2021, 14:51

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Гомельские «партизанки» рассказали о своих секретах.

Для начала напомним истории гомельчанок Оксаны Лиходиевской и Натальи Глазковой. Это их задержали за фотосессию с куклой, похожей на Лукашенко, и это им несколько месяцев назад с детьми пришлось бежать в Польшу, пишет «Флагшток».

Когда домой к Оксаниной семье вломились оперативники, она испугалась, но удивилась не сильно. Такие времена. Удивилась другому. Оказалось, пришли с обыском, да еще и в числе прочих сотрудники отдела по борьбе с наркотиками. До этого девушка уже слышала непрямые угрозы о том, что, мол «мы можем что-нибудь у вас найти».

По итогу обыска оперативники вынесли технику даже из детской комнаты. Оксану же повезли на беседу с подполковников Новобелицкого РОВД Дмитрием Кротовым.

К тому моменту детьми остро заинтересовались в школе, а Оксаной в комитете по труду, занятости и соцзащиты. В четверг обыск, а в пятницу выход на новую работу. Решено было уезжать.

Затем в телеграм-канале «Давайте разберемся, гомельчане» выложили личную информацию об Оксане и Наташе. Это помимо оскорблений в их адрес. Девушки пошли писать заявление в Новобелицкий РОВД. Там уже Наташе намекнули, что готовится уголовное дело за оскорбление сотрудников милиции по 189 уголовной статье. Говорили, что в квартирах и в машинах у девушек стоит «прослушка».

«Меня посадят, детей заберут, оформят в детский дом, а младшую дочку вообще могут забрать».

О другом Наташа уже думать не могла. Поэтому забрала детей и уехала к маме. Задержали Наташу уже на вокзале в Гомеле, все тот же Кротов. Заламывали руки, после чего сильно болело плечо — видимо, повредили. Изъяли флаги, технику и деньги на содержание детей. После этого был обыск с изъятием техники. Вломились даже в общее подсобное помещение — Наташе пришлось дать от него ключи после угрозы быть избитой.

В этот же день Наташа собрала вещи и уехала к маме. А потом вместе с Оксаниной семьей покинули Беларусь.

Вместе, конечно, легче. Но не менее страшно. Расслабились только, когда оказались в Польше. Здесь девушек настиг синдром всех политических эмигрантов: страх перед полицейскими, микроавтобусами, медленно проезжающими машинами.

Спустя месяцы страх отошел и говорить стало легче. Рассказать хочется о многом, Например, как еще в последние недели перед отъездом успевали «партизанить», как каждый раз висели на волоске от того, чтобы быть пойманными.

«Мы научились так шифроваться. Перекладные машины, пути. Нас взять было не за что»

«За один выход можно сделать 10 снимков, к примеру. Главное — не выставлять их на следующий день. Лучше – через день-два».

В один вечер делалось несколько снимков, но выставлялись они в разное время. И самое сложное в этом, по словам девушек, — не выложить все сразу, вспоминает Оксана.

«Я так восхищаюсь Волотовой. Это мои герои. Смотришь: они выложили, а ты сидишь и ничего не выставил. И руки чешутся, и фотографии есть».

Тяжело было сдержаться и не проявить солидарность, говорит Оксана. Иногда приходилось ждать по 4-5 дней.

Фотографироваться старались возле или напротив каких-то значимых объектов. Чтобы, как говорится, «бомбануло». Иногда, наоборот, приходилось прятаться. Тогда для фона выбирались серые лестницы и типовые подъезды, коих в любом дворе десяток.

Но самая большая «партизанская» гордость девушек — видео у въезда в Новобелицу. Это было на грани, признаются они. До сих пор недоумевают, как их тогда «не взяли».

Снять короткое видео с бчб-символикой в Беларуси требует неимоверной смекалки, быстрых и точных действий. Новобелицкие партизаны специально путали местных силовиков в телеграм-чатах фейковыми сообщениями. Мол, собираемся там-то и там-то, а сами в это время договаривались в личках о встрече совсем в другом месте.

В тот раз силовиков «стянули» в зоне отдыха «Пруды». Чтобы те не догадались, что их обманывают, в чате периодически писали такие сообщения: «ОМОН приехал. Давайте на 10 минут разойдемся и потом снова выйдем с флагами».

На самом деле в это время флаги уже разворачивались возле стеллы. Видео было готово.

После каждой такой акции, рассказывают девушки, адреналин зашкаливает, остановиться нет сил. Решено было продолжить у кинотеатра «Мир», но для начала встретиться в кафе.

«Тут забежала девушка и начала прятать флаг под куртку. Флаг метра два. Она прячет этот флаг, а мы видим там через большие витражи, что ходят омоновцы».

Оказалось, девочка про тактику «партизанинга» не знала и так как на «прудах» никто не собрался, пришла к кинотеатру, одна. Пригласила остальных в чате туда же. Когда увидела машины ОМОНа, догадалась написать, что выбросила флаг за кинотеатром. Они его и искали там с фонариками.

«Партизанили» как могли и где могли: в подъездах, дворах, на дорогах и в лесу. Ради нескольких по периметру расставлялись люди с рациями, чтобы моментально сложиться и успеть спрятаться. Телефоны практически никогда с собой не брали. По симкартам вычисляют в два счета. Собираться тоже старались небольшими группками.

Еще одно правило «партизанинга», чтобы запутать силовиков: делать акции не в своих городах. Тогда местная милиция просто не найдет следов. По такому принципу однажды акцию сделали в Цегельне. Приехали вчетвером на большой перекресток, при въезде в городок и распределили задачи: кто-то красит и вешает диски на деревья, кто-то флаг, а кто-то пишет на асфальте «Верым, Можам, Пераможам!» и «Жыве Беларусь!»

«Там дорога посреди, а по бокам овраги. И ты видишь машину и прячешься вниз. И я так к концу этого всего набегалась, что у меня просто болели ноги, я уже еле поднималась каждый раз, чтобы букву дописать», — рассказывает Оксана.

Однажды, после сцепки 27-го сентября, в которой Наташу повалили на землю и били ногами, решили сделать очередную акцию. Тогда в милиции ее попросили хотя бы неделю отсидеться дома и времени на подготовку было много.

Из пенопласта вырезали кораблики, купили белых и красных ленточек и шариков, красиво все это вместе скомпоновали: кораблики расписали в национальные цвета, к шарикам привязали грузики и опустили в воду, чтобы держались на поверхности. Так и оставили.

На следующий день пошли проверить, продержалось ли ночь. К утру уже ничего не было. Получается, это кто-то специально плыл к середине озера, чтобы выловить символы протеста. Потом девушки видели один кораблик в кабинете вышеупомянутого Кротова.

«Мы как-то их спросили, мол, вы же правоохранительные органы, вы же должны нас защищать? На что они ответили «Кто, мы правоохранительные? Мы карательные органы».

Почему девушки попали под такой прессинг, они знают. Прежде всего, за ту самую фотосессию с куклой, похожей на Лукашенко. И как позже сказал все тот же сотрудник Новобелицкого РОВД Кротов: «Они мешают нам работать».

Все знают, что начиная с августа, а то, может быть, и раньше самое ответственное дело беларусской милиции — разобраться с акциями протеста. И какие-то девушки с куклами и «партизанингом» совершенно не вписывались в их планы, а посему проще прикрыть, запугать, задавить. Но есть же и настоящие задачи, ради которых люди и должны работать в милиции — борьба с преступностью. Имеются в виду настоящие кражи, нападения и убийства.

Так вот, свое отношение к такого рода вещам в современных «правоохранительных органах» и не скрывали. Наташа сама была свидетелем разговора в милиции. Сожительница порезала горло своему сожителю, на что, по словам девушек, оперативник ответил:

«Как хотите, но чтобы была административка. Мне с «политическими» надо разбираться».

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