Почти 85 тысяч белорусов потребовали от Yara прекратить сотрудничество с диктатурой

Почти 85 тысяч белорусов потребовали от Yara прекратить сотрудничество с диктатурой1
- 15.04.2021, 15:11
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Обращение передано руководству норвежской компании.
Стачком ОАО «Беларуськалий» совместно с диаспорой и НАУ передали петицию в норвежскую компанию Yara.
В начале года беларуская диаспора в Великобритании и стачком «Беларуськалия» объявили о начале сбора подписей под петицией в адрес компании Yara. Под документом подписались 83,5 тысяч человек. Сейчас петицию передали на рассмотрение руководству норвежской компании.
«На данный момент сбор подписей под петицией не закрыт, мы оставили ее в открытом режиме, и вы можете оставить свою подпись здесь, если еще не сделали этого», — напоминает Стачком ОАО «Беларуськалий».