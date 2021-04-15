Медики назвали простой метод, способный защитить от тяжелого COVID-19 15.04.2021, 15:13

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Он займет всего полчаса в день.

Согласно новому исследованию, больше физической активности до болезни связано с меньшим риском развития тяжелой формы COVID-19, пишет New York Times. В исследовании участвовало 48 тысяч человек. Работа опубликована в British Journal of Sports Medicine.

Ранее было известно, что люди в хорошей спортивной форме реже простужаются и болеют вирусными инфекциями, а также быстрее выздоравливают: отчасти потому, что физическая активность может усиливать иммунные реакции. В этот раз ученые из США решили проверить, верно ли это утверждение по отношению к коронавирусной инфекции.

У 48 440 пациентов они сопоставили информацию об их привычной физической активности за последние три года (тренировались ли и как часто) с тем, как в 2020 году у них протекал COVID-19. Наименее активная группа занималась 10 минут или меньше в неделю, наиболее активная — не менее 150 минут.

С поправкой на факторы риска для тяжелого ковида (курение, лишний вес, хронические заболевания и т.д.) авторы пришли к таким результатам: люди из наименее активной группы, которые почти никогда не занимались спортом, были госпитализированы из-за COVID-19 в два раза чаще, чем люди в наиболее активной группе, и впоследствии у них было примерно в два с половиной раза больше вероятность умереть.

Ученые обнаружили, что из других типичных факторов риска тяжелого течения COVID-19 только пожилой возраст и операция по трансплантации органов увеличивают вероятность госпитализации и смертности из-за COVID-19 существеннее, чем отсутствие физической активности. «Но разница в том, что если вы ничего не можете поделать с этими факторами риска, то в случае с сидячим образом жизни — в состоянии все изменить», — подчеркнули авторы работы.

Так как это исследование является наблюдательным, оно не доказывает, что физические упражнения снижают риск тяжелого COVID-19, но указывает на связь: люди, которые часто занимаются спортом, имеют низкий риск тяжело переболеть коронавирусной инфекцией.

«Но зависимость была действительно сильной. Я думаю, что на основе этих данных можно дать совет: полчаса быстрой ходьбы пять раз в неделю помогут защитить от тяжелого коронавируса, — полагает ведущий автор исследования, доктор Роберт Саллис. — Особенно полезна такая рекомендация может быть для людей, которые еще ожидают первого укола вакцины».

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