80-летний британец выиграл в лотерею, потому что забыл очки 15.04.2021, 15:50

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Фото: CAMELOT GROUP

Выигрыш составил 160 тысяч долларов.

Денис Фоситт угадал пять основных номеров и один номер Lucky Star. Британский пенсионер, как правило, выбирал дни рождения членов своей семьи и вписывал их в лотерейный билет, но без очков не смог. «Я понял, что забыл свои очки и пытался выбрать мои номера, но я просто не смог. Я пошел оплачивать билет и попросил даму за прилавком выбрать случайные числа», — сказал победитель, пишет «Зеркало недели. Украина».

На следующее утро он не мог поверить, когда увидел результаты лотереи. Фоситт сказал, что это оказалось одним из его лучших решений в жизни. Он и его 75-летняя супруга Энн планируют на выигрыш отремонтировать свой дом и сади. Пара пенсионеров собирается также устроить вечеринку после окончания пандемии ковида.

Пара играет в EuroMillions каждую неделю.

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