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Власти жертвуют Каллауром

  • Telegram-канал «Бусел»
  • 15.04.2021, 15:59
Власти жертвуют Каллауром
Павел Каллаур

Глава Нацбанка прекрасно понимает, куда катится белорусская экономика.

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур на пресс-конференции заявил, что все свои сбережения хранит «только в белорусской валюте».

У меня стратегия сбережения — безотзывные депозиты на срок не меньше 13 месяцев в нацвалюте. Так вот за последние пять лет доходность хранения в белорусских рублях выше на 70%, чем доходность в валюте.

Доверчивым гражданам может показаться, что логика в этих словах есть, ведь самая высокая ставка по безотзывному вкладу на год в белорусских рублях составляет 19% годовых, в долларах — всего 2,3%.

Вот только уровень инфляции данных валют не одинакова: 8,5% в Беларуси и 2,6% в США по данным за март. Не стоит забывать и про курс валют: за последние пять лет белорусский рубль потерял 25% к валюте.

Поэтому такое выступление — это попытка хоть как-то реабилитировать нацвалюту перед населением, жертвуя имиджем Каллаура: явно не самого глупого человека, который прекрасно понимает, куда катится белорусская экономика.

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