Падение российского рубля усилилось после расширения санкций США против РФ 2 15.04.2021, 16:40

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Санкции Вашингтона были направлены против суверенного долга Москвы.

Российская нацвалюта отреагировала негативно на официальное объявление новых санкций США против России, однако падение курса рубля в основных валютных парах усилилось не слишком резко, пишет «Росбалт».

Так, по данным на 15:17 по минскому времени курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 1,17 руб. к закрытию предыдущей сессии до 77,04 руб. Курс евро прибавил к этому времени сразу 1,27 руб. и оказался на отметке 92,2150 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Немногим ранее рубль дешевел сильнее, потеряв 1,62% к доллару и 1,53% к евро, однако затем отрицательная динамика стала слабеть.

Напомним, рубль стал резко слабеть еще утром в четверг, когда ряд американских СМИ анонсировали планы Вашингтона по санкциям.

На этом фоне рубль показал резкое снижение: к 9:04 мск курс доллара расчетами «на завтра» подскочил на 1,13 руб. к закрытию предыдущей сессии до 77 руб. Курс евро прибавил к этому времени сразу 1,26 руб. и оказался на отметке 92,2 руб.

Так, в частности, газета The New York Times предупреждала, что новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России.

Помимо этого, предполагала The Wall Street Journal, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.

И вот после 15:00 мск стало известно, что Байден подписал указ о расширении санкций против России. В сообщении на сайте Белого дома введение новых санкций объясняется стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США», передает РБК.

В частности, под рестрикции подпали 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы США, отмечает ТАСС.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

Как отмечала аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, на рынке уже ждали «официальных заявлений США о возможных санкциях против госдолга». «Скорее всего, подтверждение информации усилит внутридневное давление на рубль и акции», — допускала в своем обзоре эксперт.

Более того, не исключает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, «доллар может с легкостью превысить отметку 78 руб., нацелившись на уровень 80 руб., а евро уйдет за пределы зоны 92,50 руб.».

Между тем еще вчера рубль заметно укреплялся после телефонного звонка Байдена президенту РФ Владимиру Путину. «В ходе телефонных переговоров лидеры двух держав обсудили текущее состояние российско-американских отношений. Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией. Инвесторы восприняли переговоры президентов как сигнал к снижению напряженности в отношениях двух стран», — говорилось в обзоре аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова.

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