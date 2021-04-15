В Литве перехватили белорусские сигареты на $1 миллион 17 15.04.2021, 16:48

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Фото: литовская таможня

Начато расследование.

Литовские таможенники выявили очередную крупную партию белорусских сигарет на границе, сообщает литовская таможня.

11 апреля около пяти утра гражданин Беларуси пересекал границу на фуре DAF в пункте пропуска «Шальчининкай». В документах было указано, что он везет картон в Польшу транзитом через Литву.

При осмотре груза таможенники обратили внимание, что картон уложен неаккуратно, и решили просканировать автомобиль. Выяснилось, что в упаковках листов картона были вырезаны специальные полости, в которых находились сигареты.

Всего было изъято около 308 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims белорусского производства. Их стоимость, включая налоги, оценивается в более чем 1 млн евро.

Начато расследование. Водителя задержали и позже освободили под залог и подписку о невыезде с изъятием документов.

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