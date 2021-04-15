В Литве перехватили белорусские сигареты на $1 миллион

В Литве перехватили белорусские сигареты на $1 миллион17
- 15.04.2021, 16:48
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Начато расследование.
Литовские таможенники выявили очередную крупную партию белорусских сигарет на границе, сообщает литовская таможня.
11 апреля около пяти утра гражданин Беларуси пересекал границу на фуре DAF в пункте пропуска «Шальчининкай». В документах было указано, что он везет картон в Польшу транзитом через Литву.
При осмотре груза таможенники обратили внимание, что картон уложен неаккуратно, и решили просканировать автомобиль. Выяснилось, что в упаковках листов картона были вырезаны специальные полости, в которых находились сигареты.
Всего было изъято около 308 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims белорусского производства. Их стоимость, включая налоги, оценивается в более чем 1 млн евро.
Начато расследование. Водителя задержали и позже освободили под залог и подписку о невыезде с изъятием документов.