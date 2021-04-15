закрыть
15 апреля 2021, четверг, 20:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Литве перехватили белорусские сигареты на $1 миллион

17
  • 15.04.2021, 16:48
  • 10,006
В Литве перехватили белорусские сигареты на $1 миллион
Фото: литовская таможня

Начато расследование.

Литовские таможенники выявили очередную крупную партию белорусских сигарет на границе, сообщает литовская таможня.

11 апреля около пяти утра гражданин Беларуси пересекал границу на фуре DAF в пункте пропуска «Шальчининкай». В документах было указано, что он везет картон в Польшу транзитом через Литву.

При осмотре груза таможенники обратили внимание, что картон уложен неаккуратно, и решили просканировать автомобиль. Выяснилось, что в упаковках листов картона были вырезаны специальные полости, в которых находились сигареты.

Всего было изъято около 308 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims белорусского производства. Их стоимость, включая налоги, оценивается в более чем 1 млн евро.

Начато расследование. Водителя задержали и позже освободили под залог и подписку о невыезде с изъятием документов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина