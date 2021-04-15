Экономист: Не бойтесь перемен! 2 15.04.2021, 17:12

2,116

Фото: bymedia

Без экономических реформ мы не сможем жить в свободной и успешной стране.

«27 лет назад белорусы сделали историческую ошибку — избрали человека, который пообещал возвращение в СССР. С тех пор мы слышим от него: «Я свою страну за цивилизованным миром не поведу», — говорит экономитс Алесь Алехнович. Чтобы еще нагляднее понимать, как и куда катится экономика Беларуси, Алесь написал показательный текст о том, что происходит с зарплатами, пенсиями и рабочими местами в нашей стране. Так он в очередной раз хотел напомнить, почему так важны перемены и реформы, пишет kyky.org.

— Интересно, как долго еще белорусская госпропаганда будет спрашивать: «Хотите, чтобы было как в Украине?», — и хвалиться якобы социальной ориентированностью белорусской экономики? Украинская экономика, даже несмотря на войну, на все пороки олигархии и другие проблемы, в последние годы развивается, а у нас стагнация продолжается уже десять лет. За это время Беларусь уже стала страной с наименьшей минимальной зарплатой в Европе.

Пенсии

Может, по крайней мере, пенсионеры в Беларуси хорошо живут? Учитывая последнее повышение пенсий в Беларуси, с февраля 2021 года средний размер пенсии по возрасту составляет 513 рублей, это 197 долларов (по курсу в феврале), тогда как в Польше 681 доллар (в декабре 2020 года, по декабрьскому курсу), почти в три с половиной раза больше. Аналогично и с минимальной пенсией. С февраля 2021-го пенсионер в Беларуси получает минимум 274 рубля (вместе с доплатами), это 105 долларов, а в Польше 323 доллара. И таких там немного — всего 5% от пенсионеров.

Можно еще сравнить размер стипендий, пособия по безработице и прочие социальные выплаты и доходы. Но это не изменит общего фона, Беларусь очень сильно отстает по доходам от Польши и становится одной из беднейших стран Европы.

Рабочие места

Пропаганда пугает белорусов, что реформы приведут к безработице и ликвидации госпредприятий. Это обман! Напротив, без экономических реформ Беларусь ожидает деградация. Посмотрите, что происходит с нашими промышленными гигантами:

В 2006-м на «Могилевхимволокно» работало 11 233 человек, а в 2019-м всего 5 684 — сокращение на 49% за 13 лет.

В 2010-м на МАЗе работало 23 787 человек, а в 2020-м всего 13 759 — сокращение на 42% за десять лет.

В 2010-м на МАПИД работало 8 563 человек, а в 2020-м всего 5 431 — сокращение на 37% за десять лет.

В 2008-м на «Белшине» работало 14 065 человек, а в 2019-м всего 8 967 — сокращение на 36% за 11 лет.

В 2009-м на ММЗ работало 6 644 человек, а в 2020-м всего 4 231 — сокращение на 36% за 11 лет.

В 2014-м на Гомельском заводе литья и нормалей работало 4 422 человек, а в 2020-м всего 2 994 — сокращение на 32% за шесть лет.

В 2010-м на «Интеграле» работало 6 142 человек, а в 2019-м всего 4 843 — сокращение на 21% за девять лет.

В 2015-м на МЗКТ работало 5 281 человек, а в 2020-м всего 4 234 — сокращение на 20% за пять лет.

В 2010-м на «Нафтане» работало 12 362 человек, а в 2019-м всего 10 034 — сокращение на 19% за девять лет.

В 2014-м на МТЗ работало 18 840 человек, а в 2019-м всего 15 753 — сокращение на 16% за пять лет.

В 2010-м на «Беларуськалии» работало 18 444 человек, а в 2019-м всего 16 527 — сокращение на 10% за девять лет.

В 2012-м на БМЗ работало 11 674 человек, а в 2020-м всего 10 725 — сокращение на 8% за восемь лет.

Это лишь несколько примеров разрушения белорусских крупных госпредприятий при нынешней власти. Хотя наши заводы имели возможность наладить хорошее сотрудничество с промышленными лидерами как с Запада, так и с Востока. Но для сегодняшнего правительства важнее держать предприятия и их коллективы под контролем, чем дать им возможность развиваться.

Есть, конечно, и положительные примеры, когда на отдельных крупных госпредприятиях число занятых за последние годы увеличилось, например, Мозырский НПЗ, «Гродно Азот», «Могилевлифтмаш». Но в целом ситуация на госпредприятиях весьма удручающая.

По расчётам исследовательского центра ИПМ, за восемь лет с 2012 по 2020 год среднесписочная численность работников на коммерческих предприятиях с любой долей государства сократилась на 477 тысяч человек (-28%) до 1,24 миллиона. Занятость в бюджетной сфере тоже сократилась, но меньше – на 40 тысяч человек (-3%) до 1,11 миллиона.

А вот на частных предприятиях численность работников выросла на 220 тысяч. (+13%) до 1,95 миллиона человек. Государство уже давно перестало быть «нанимателем последней инстанции» и впредь не в состоянии поддерживать высокую занятость в госсекторе.

Без экономических реформ мы не сможем жить в свободной и успешной стране, которой люди будут гордиться, и перестанут массово уезжать за границу, чтобы там реализовать свой потенциал. Потому не бойтесь перемен. Без них у нас не будет будущего, а будет деградация, которую «власти» фальшиво называют стабильностью».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».