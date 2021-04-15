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Новые реалии — поставщикам стало невыгодно продавать медицинскую технику

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  • 15.04.2021, 17:31
  • 6,768
Новые реалии — поставщикам стало невыгодно продавать медицинскую технику

Почему это произошло?

Минздрав на днях сообщил, что в Беларуси 4 неисправных аппарата компьютерной томографии: два в Минске, по одному в Боровлянах и в Бресте. Также есть пара неисправных аппаратов МРТ и три неисправных линейных ускорителя электронов, пишет nn.by.

В общей сложности неисправное составляет 4,6% всего оборудования. Оно ремонтируется. 

В то же время со стороны медиков слышны нарекания на нехватку расходников и затянувшийся по времени ремонт оборудования. Что происходит?

Эти проблемы носят системный характер и обусловлены притиркой поставщиков к введению 10-процентного налога на товары медицинского назначения с 1 января 2021 года.

В Беларуси давно существует порочная схема поставок лекарств и медтехники, в результате которой население и бюджет переплачивают в некоторых случаях в разы.

Указ Александра Лукашенко №366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» устанавливает максимально возможную торговую надбавку в зависимости от размера цены в базовых величинах. На что-нибудь совсем дешевое можно накручивать до 20% (речь о лекарствах), а на дорогое — до 3% (речь о медтехнике). Установленные размеры наценки можно увидеть здесь.

Вот почему компании с белорусской пропиской существуют как бы на грани выживания, но реальная прибыль оседает в фирмах-прокладках, в условном Кипре, — те покупают технику у производителя, накручивают цену до желаемой рентабельности и по ней потом продают белорусской «дочке», которая и реализует товар «в рамках закона».

Введение 10-процентного налога попросту остановило многие медицинские закупки в Беларуси, так как поставщики не пошли на конкурсы — цена в аукционных документах сформирована в прошлом году, и если поставщик согласится по ней участвовать, то окажется в минусе.

Условно говоря, если поставщик покупал у своего кипрского партнера товар за 100 рублей, чтобы продать его здесь за 105 рублей, то в итоге он заплатит дополнительно 10% со 105 рублей и окажется в минусе. Поэтому поставщикам выгодно подождать.

«Все технические задания сейчас нужно переписывать по новым ценам. Это возложено на заведующих отделений, которые должны узнать новые цены у поставщиков. Но связываться с поставщиками рискованно, так как контролеры могут усмотреть коррупцию в таком взаимодействии. Само по себе введение НДС приводит к удорожанию товара, который потом государство само же и покупает по более высоким ценам. Тендеры проводит «Медтехника» — считай, что подразделение Минздрава. Рычагов влияния на них со стороны больницы нет, поэтому возникают проблемы со своевременным ремонтом и закупкой расходников», — объясняют медики.

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