Прощание с ковидом 1 15.04.2021, 18:03

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Фото: deccanherald.com

Когда закончится пандемия, и какие страны входят в «бескоронавирусное» будущее первыми.

Если человечество будет вакцинироваться от COVID-19 с той же скоростью, что и сейчас, оно вернется к нормальной жизни только в ноябре 2022 года. Впрочем, есть счастливые исключения: благодаря успешной прививочной кампании Израиль, Великобритания и США входят в будущее прямо сейчас, сообщает nv.ua.

Свою вторую дозу вакцины Pfizer Тина Уотсон Стори, сотрудник центра социальной помощи из городка Стоктон-он-Тис на севере Англии, получила 13 апреля — на следующий день после того, как в Великобритании стартовал второй этап ослабления карантинных ограничений.

«Уже после первого укола я стала чувствовать себя более защищенной, когда шла в магазин и на работу, — признается англичанка. — А теперь я буду снова наслаждаться жизнью».

Первым делом Уотсон Стори намерена отправиться в парикмахерскую и с компанией посидеть в баре, а позже забронировать билеты в театр, на шоу или концерт.

Великобритания постепенно выходит из локдауна: 12 апреля здесь открылись летние площадки ресторанов и кафе, спортзалы, салоны красоты и библиотеки. А к 21 июня правительство обещает британцам возвращение к относительной нормальности с полной отменой карантинных мер.

Тем временем Израиль пошел еще дальше — готовится снимать маски на улицах и вакцинировать подростков. А в Соединенных Штатах привитым гражданам разрешено свободно путешествовать, а также в День независимости 4 июля здесь намерены праздновать еще и независимость от коронавируса.

Все эти страны обеспечили первой дозой вакцины не менее трети своего населения и теперь вкушают плоды иммунизации в виде снижения заболеваемости и смертности.

«Многочисленные исследования в Израиле, США и других странах доказывают высокую эффективность вакцин в предотвращении инфекции SARS-CoV-2 и заболевания COVID-19 в условиях реальной жизни, — констатирует Джон Мур, профессор микробиологии и иммунологии из Медицинского колледжа Вейл Корнелл при Корнельском университете в Нью-Йорке. — Вакцинация определенно работает».

При этом страны — лидеры по темпам вакцинации имеют ряд общих характеристик, дополняет коллегу доктор Уильям Шаффнер, профессор превентивной медицины в американском Университете Вандербильта. Это научно обоснованный подход к COVID-19, ранний доступ к вакцинам и наличие национальных программ вакцинации групп высокого риска.

Однако большинство государств мира пока не могут похвастаться масштабной иммунизацией, и пандемия там свирепствует с особой силой: к началу апреля численность жертв COVID-19 на планете превысила 3 млн человек, и если для достижения отметки в 2 млн вирусу потребовалось более года, то еще 1 млн жизней он забрал всего за три месяца. По мнению инфекционистов, такую динамику вызвали новые, более заразные штаммы, а также нарушение карантинных ограничений, которые за год пандемии изрядно утомили людей.

Тем временем борьба за иммунитет продолжается: сегодня в мире каждый день делают около 18 млн прививок против COVID-19. С такими темпами человечеству потребуется еще 19 месяцев для обретения коллективного иммунитета и выхода из пандемии, подсчитывают аналитики американского агентства Bloomberg. Хотя с появлением новых вакцин, наращиванием их производства, улучшением программ вакцинации и глобальной кооперацией этот момент можно приблизить, считают эксперты.

«Чем шире используются безопасные и эффективные вакцины и чем быстрее они будут доступны в большом количестве стран, тем скорее пандемия закончится и мир вернется к нормальной жизни, — подчеркивает Мур. — Но для этого странам нужно не конкурировать за вакцины, а сотрудничать между собой».

Пионеры иммунизации

Пока жители Великобритании и США предвкушают скорую отмену карантинных ограничений, израильтяне уже наслаждаются свободой.

«Израиль на 90% вернулся к допандемической жизни», — делится своими наблюдениями Карина Вайнер, руководитель отдела по работе с партнерами в медицинском центре Хадасса в Иерусалиме.

В девятимиллионной стране, где привиты более половины граждан, на полную заработали рестораны, кафе, спортзалы, пляжи, гостиницы и театры. Власти смягчили ограничения на въезд и выезд — как для своих граждан, так и для иностранцев. А больницы стали закрывать пустеющие ковидные отделения. Например, в медцентре Хадасса таких еще недавно было несколько, а теперь осталось лишь одно взрослое и одно детское.

Если в январе в израильских клиниках лежали около 1,2 тыс. тяжелых пациентов с COVID-19, то к началу апреля таких осталось чуть более трех сотен. А общее число болеющих теперь колеблется в районе 5 тыс., что вдвое меньше ежедневного прироста новых случаев в отдельные дни января.

Весьма обнадеживающим опыт иммунизации израильтян считает Моника Ганди, профессор кафедры ВИЧ, инфекционных болезней и глобальной медицины в Университете Калифорнии в Сан-Франциско. Изучив статистику новых случаев и госпитализаций с COVID-19 в Израиле начиная с декабря 2020 года и сопоставив ее с динамикой вакцинации, она убедилась: местная прививочная кампания оказалась крайне успешной в борьбе с вирусом.

«Обеспечив первой дозой 58% населения, Израиль приблизился к коллективному иммунитету», — считает она.

Правда, проблематичной остается ситуация с детьми: их пока не прививают из‑за малоизученности влияния на них вакцины. Для посещения гостиниц и других учреждений маленьким израильтянам нужно каждый раз предъявлять свежий ПЦР-тест, рассказывает Вайнер.

В то же время Pfizer уже заявил об эффективности своего препарата для подростков 12−15 лет и ожидает утверждения от американского регулятора, тем временем испытывая вакцину на детях младшего возраста. Зная об этом, власти Израиля уже запланировали старт вакцинации подростков старше 12 лет на начало мая.

Постепенно ослабляют карантин и в 330‑миллионных Соединенных Штатах. Например, в штате Мичиган еще месяц назад ресторанам разрешили наполовину заполнять свои залы, открылись тренажерные залы и парикмахерские, рассказывает Лоуэлл Буало, 75‑летний художник из Детройта. Возобновились также спортивные мероприятия, правда, с ограничениями по численности зрителей.

К началу апреля первую дозу вакцины в США получили более 30% граждан, а практически каждый пятый был привит полностью. Число смертей и новых заражений там сократилось в пять-шесть раз по сравнению с пиковыми показателями второй волны, которая захлестнула США в январе 2021‑го.

«У нас возникла необычная ситуация, когда появились два класса: вакцинированные и непривитые», — рассказывает Буало. Он и его супруга уже получили обе иммунизирующие дозы и теперь вместе с другими представителями своего «класса» устраивают первые обеды без масок, обнимаясь при встрече и на прощание.

Такие вечеринки вполне соответствуют рекомендациям американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), где утверждают: примерно через две недели после полной вакцинации у людей формируется полноценный иммунитет и они могут без ограничений и масок встречаться в закрытых помещениях с другими вакцинированными, а также не делать тест на COVID-19 перед путешествиями и не отправляться на самоизоляцию после поездок. При этом в общественных местах, где есть как привитые, так и люди без иммунитета против COVID-19, маски обязательны для всех, заявляет американский регулятор.

В борьбе с коронавирусом новая администрация руководствуется наукой, и благодаря этому Соединенные Штаты преуспевают в вакцинации, подчеркивает доктор Шаффнер. Уже 19 апреля президент США Джо Байден обещает предоставить доступ к вакцинам для всех взрослых граждан страны.

Тем временем в Великобритании, которая вырвалась в лидеры по вакцинации в европейском регионе, намерены начать прививать всех желающих не позднее июля. Пока первую дозу препарата там получила почти половина граждан, тогда как полный курс иммунизации против COVID-19 прошел примерно каждый одиннадцатый британец.

А вот другие европейские страны, особенно на востоке региона, с трудом справляются с третьей волной заболеваемости. Так, Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Польша входят в десятку стран с наибольшим количеством смертей от коронавируса на 1 млн населения. Эксперты связывают это с тем, что в регионе распространяется британский штамм — более заразный и агрессивный.

Мутации вируса, а также усталость людей от карантинных ограничений толкает вверх кривую смертей и в 211‑миллионной Бразилии. К началу апреля на эту страну приходилась четверть всех жертв от COVID-19 в мире. За первый месяц весны коронавирус забрал жизни 66,5 тыс. местных граждан.

«Бразилия — одна из стран, которые быстро открылись либо никогда должным образом и не закрывались [на локдаун] и в то же время не обеспечивают быстрого распространения вакцин», — констатирует Ганди.

Когда закончится пандемия?

Конец пандемии наступит, когда вирус уже не сможет найти восприимчивых людей, отвечает на животрепещущий вопрос Чарльз Калишер, почетный профессор кафедры микробиологии, иммунологии и патологии в Государственном университете Колорадо. И тут же строит логическую цепочку: чем больше людей получит вакцину, тем меньше останется восприимчивых к вирусу — чем меньше восприимчивых, тем меньше заражений — чем меньше заражений, тем меньше мутаций.

«Таким образом, чтобы подавить и в конечном итоге свести к минимуму распространение вируса, нужна вакцинация в глобальном масштабе», — заключает эксперт.

При этом полностью истребить столь заразный и распространенный вирус, как SARS-CoV-2, будет сложно, отмечает Зания Стаматаки, старший преподаватель кафедры вирусной иммунологии в Институте иммунологии и иммунотерапии Бирмингемского университета. Поэтому главной целью она называет ликвидацию болезни COVID-19.

«Когда люди вакцинируются, вирус не вызывает тяжелого заболевания, которое требовало бы госпитализации или приводило к смерти, — рассуждает она. — К тому же вакцинированные люди менее способны передавать вирус, что поможет контролировать будущие вспышки, даже если SARS-CoV-2 продолжит циркулировать».

Благодаря вакцинам человечество может обрести коллективный иммунитет против COVID-19 даже быстрее, чем через год и семь месяцев, считает Ганди из Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Однако для этого препараты нужно производить в больших масштабах, продавать по доступной цене и распределять по всему миру. Пока же возможности иммунизации в странах с низким и средним достатком ограничены. А более половины всех вакцин, которые намерены изготовить в 2021 году компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, уже забронировали богатые страны, в которых проживает всего 16% населения планеты.

В итоге вакцинация продвигается неравномерно. Если в США и Евросоюзе первые уколы были сделаны еще в декабре 2020 года и с тех пор там освоили соответственно 169 млн и 83 млн доз, то во многие африканские страны вакцины до сих пор не поступили. К середине марта на континент ввезли всего 23,6 млн доз, что эквивалентно 1,7% населения африканских стран, а инъекций за первый квартал сделали около 11 млн. Для сравнения: в Украину на момент сдачи номера в печать поставлены 715 тыс. доз препаратов, что достаточно для вакцинации менее 1% населения страны. На сегодняшний день здесь сделали более 400 тыс. уколов.

Впрочем, важна не только доступность прививок, но и их широкое принятие, отмечает Стаматаки. В мире циркулирует множество ложной информации и мифов о вакцинах, которые нужно развеивать. Кроме того, пока вакцинация не закончена, важно не подпитывать пандемию — например, не устраивать многолюдных событий, где один или несколько суперраспространителей могут заразить большое число людей.

«Мы должны сохранять бдительность до тех пор, пока вирус не будет взят под контроль», — подчеркивает эксперт.

А для обеспечения равного доступа к вакцинам Ганди предлагает всем странам присоединяться к Пулу доступных технологий для борьбы с COVID-19. Эта инициатива Всемирной организации здравоохранения стартовала еще в мае 2020 года как единый центр добровольного обмена научными знаниями, данными и объектами интеллектуальной собственности в сфере медицинских технологий для борьбы с COVID-19. К инициативе присоединились 40 государств, однако среди них по‑прежнему нет стран — разработчиков вакцин против коронавируса: США, Германии, Великобритании, Швеции, Китая и других.

«Если все страны присоединятся к Пулу, это позволит производить вакцины без патентных ограничений: именно так должно происходить в условиях глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении», — убеждена Ганди.

Богатые страны должны помогать более бедным, продолжает мысль коллеги Мур. Ведь недостаточная вакцинация в отдельных странах может привести к появлению новых штаммов вируса, которые затем распространятся по всему миру.

«Это глобальная пандемия, и она нуждается в глобальном решении», — подводит итог ученый.

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