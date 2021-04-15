Слон и Моська 2 Игорь Эйдман

15.04.2021, 19:06

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Игорь Эйдман

После каждого обострения российско-американских отношений падает курс рубля, а не доллара.

Детали и фамилии уточняются, но судя по первой официальной информации, американцы ввели достаточно жесткие санкции. Очевидно, что это только начало. Ай да Байден, ай да... молодец! А то некоторые уже поспешили записать его в слабаки.

Путин в ответ будет "бомбить Воронеж", то есть продолжит строить новый железный занавес, закручивать гайки, выпиливать Россию из мировой экономики, бить по интересам самих россиян.

Тем не менее, санкции лишают путинский режим ресурсов, необходимых для продолжения кровавой экспансии, без которой он существовать не может, приближая таким образом его крах, а значит и освобождение России. Поэтому санкции "нам во благо", хоть персональные, хоть секторальные.

Любые российские "контрсанкции" против США – "как по слону дробиной". После каждого обострения российско-американских отношений падает курс рубля, а не доллара. Это лучший показатель того, кто в этой истории слон, а кто Моська.

Моська способна только громко лаять, вводить "контрсанкции", то есть кусать саму себя за задницу. Слон может в любой момент просто наступить на нее и, не оглядываясь на образовавшуюся кучу дерьма, пойти дальше.

Игорь Эйдман, Facebook

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