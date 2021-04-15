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Церкви «Новая Жизнь» предлагают выплатить 170 тысяч долларов

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  • 15.04.2021, 19:43
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Церкви «Новая Жизнь» предлагают выплатить 170 тысяч долларов

Протестантскую церковь 17 февраля выселили из здания.

Бывший коровник, переоборудованный под молитвенный дом, теперь пустует, а прихожане молятся рядом, на улице. На днях появилась информация, что ЖРЭО Московского района, которому сейчас принадлежит здание, выставила общине долг, — больше 170 тысяч долларов. Спросили у ЖРЭО, о каких деньгах речь, а в церкви — о том, как они собираются решать «жилищный вопрос», пишет tut.by.

Судебные исполнители с милицией 17 февраля выселили церковь «Новая жизнь» из здания на Ковалева, 72.

Вспомним кратко историю конфликта. В 2002-м протестантская община выкупила у колхоза в Минском районе здание бывшего коровника, сделала в нем ремонт и стала там молиться. Позже эта территория отошла городу, в 2005-м минские власти лишили религиозную общину права пользоваться земельным участком, было решение о выселении из здания. Верующие в ответ устроили голодовку — это вызвало серьезный резонанс. Был суд, который в 2009-м году принял решение о выселении общины из здания. Основная претензия в том, что здание используется не по назначению — как культовое, а не для ведения сельского хозяйства. Верующие вели переговоры с городскими властями, ситуация долгие годы была подвешенной. В 2019-м город принял решение строить на этом месте школу. В феврале 2021-го общину с милицией выселили судебные исполнители.

Что говорят в «Новой жизни»

Представители церкви «Новая жизнь» говорят, что в Мингорисполкоме им пояснили: община не может рассчитывать на выделение участка под строительство нового здания до выплаты долга по налогам.

Долг — это 458 тысяч 918 рублей (около 176 тысяч долларов). Такая сумма фигурирует в письме, пришедшем из ЖРЭО Московского района Минска. Организация предлагает добровольно выплатить эти деньги в кратчайшие сроки, поясняя, что это возмещение «понесенных расходов, связанных с уплатой земельного налога, налога на недвижимость и амортизации по нежилому помещению на улице Ковалева, 72».

Фото: читатель TUT.BY

Администратор «Новой жизни» Виталий Антончиков говорит, что для общины это непосильная сумма.

— У нас в стране религиозные организации освобождены от уплаты налога. И это неспроста: мы существуем на пожертвования людей и не в состоянии платить такие большие суммы. Считаем несправедливым, что сейчас такую огромную сумму задним числом на нас вешают.

По словам собеседника, церковь в свое время сталкивалась с препятствиями при попытках перепрофилировать здание сельхозназначения в культовое, «выдавался техпаспорт на здание культового назначения, который потом отозвали».

Теперь городские власти предлагают общине арендовать помещение, выбор такой: в ДК МАЗ или в ДК имени Шарко.

— Актуальную стоимость аренды мы пока не уточняли, но аренда больших залов стоит больших денег. Пока молимся на улице — уже тепло. Препятствий в этом нам не чинят, нас никто не разгоняет. Около часа идет богослужение, потом расходимся по домам.

В церкви отмечают, что у «Новой жизни» более 1500 прихожан.

Фото: из телеграм-канала церкви «Новая жизнь»

Что говорят в ЖРЭО?

Мы попросили ЖРЭО Московского района описать свое видение ситуации с бывшим зданием церкви. Исполняющий обязанности директора Максим Тишук обращает внимание, что в письме предлагается возместить сумму добровольно.

— Пока мы ждем от представителей церкви письменный ответ. От этого зависит, что будем делать дальше.

— Указано: «понесенные расходы». Кем они понесены?

— Расходы понесло ЖРЭО. С 2009 года, когда после судебного приказа здание перешло к нам, на нас легло и бремя по уплате налогов.

— Почему такая большая сумма?

— Прошло много лет, плюс участок земли к этому зданию относился большой — 1,5 гектара (вероятно, речь идет о площади 1,62 гектара, которую озвучивали раньше. — Прим.). Только в прошлом или позапрошлом году мы его уменьшили до 15 соток.

В феврале здание церкви вскрывали
фото с сайта: tut.by

Сейчас здание, из которого выселили церковь, пустует.

— Вызвали БРТИ, делаем техпаспорт на здание. На него изготавливаются документы, потому что с тех пор, как община его купила, новых документов не появилось, это все еще здание сельхозназначения. Чтобы вовлечь его в хозоборот, нужны документы, которые будут действовать на сегодняшний день. За 11 лет община не решила этот вопрос. Есть упущение церкви — либо по незнанию, либо по нежеланию, но это не может длиться вечно: город расстраивается. Ситуация непростая, но вины нашего предприятия в ней нет.

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