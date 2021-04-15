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У Лукашенко заканчивается валюта

  • 15.04.2021, 20:01
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У Лукашенко заканчивается валюта

Резервы Беларуси на грани критического минимума.

НацБанк Беларуси продолжает терять золотовалютные резервы на фоне новой волны падения белорусского рубля, который в апреле пробил «дно» летних протестов и установил новый исторический минимум.

За пять кварталов с января 2020 года по апрель 2021-го объем ЗВР Республики Беларусь сократился на 25% - с 9,2 до 6,9 млрд долларов.

С начала 2021 года резервы НацБанка похудели на 310 млн долларов из-за погашения внешнего госдолга и падения цен на золото.

К концу года в белорусских ЗВР останется лишь 6 млрд долларов «с учетом прогнозируемых поступлений и выплат», предупредил на пресс-конференции в четверг председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

«Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг», - сказал он. В результате имеющаяся у Минска сумма уйдет уже ниже критического минимума, согласно нормативам МВФ, который рекомендуют держать в резервах средства хотя бы на три месяца закупок за рубежом.

Реальной валюты у белорусского ЦБ - еще меньше, следует из его статистики. Больше половины резервов приходится на золото и кредиты репо, тогда как запасы ликвидных валютных активов составляют лишь 2,8 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд размещено на банковских депозитах, а остаток - в иностранных бумагах.

Внешний долг Беларуси превышает резервы в инвалюте в 15 раз и составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января).

Чуть больше трети этих обязательств «висит» на предприятиях, преимущественно государственных (15,4 млрд долларов), а 44% приходится на непосредственно государственный долг (18,5 млрд долларов). Причем последний, в отличие от корпоративного увеличивается - на 1,4 млрд долларов за прошлый год.

По мере того, как резервы тают, белорусский рубль катится вниз, инфляция ускоряется, а «усидевший на штыках» Лукашенко снова ищет валюту у традиционных кредиторов. В конце февраля Лукашенко ездил в Сочи на переговоры с Путиным, где, по данным «Коммерсанта», намеревался попросить 3 млрд долларов из денег, ранее выделенных на строительство БелАЭС.

В Москве, как утверждали источники «Ъ», были готовы дать Минску до 3,5 млрд долларов.

Но сам Лукашенко категорически отрицал просьбу о деньгах, и существенных договоренностей по итогам визита не последовало.

Путин лишь согласился отсрочить погашение белорусского долга на два года (это освободило ЦБ Беларуси 906 млн долларов), а также снизить процентную ставку, что равносильно «подарку» на 19 млн долларов.

Это, впрочем, мало помогло ЦБ и белорусскому рублю, который с начала года упал на 5%, а 4 апреля установил новый абсолютный минимум - 2,68 за доллар. Инфляция тем временем ускорилась до 8,5%, при том что цель центробанка требует держать ее около 5%.

Проблема в том, что порядка 45% товаров на внутреннем рынке - это «товары так называемого критического импорта», заявил в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

«Цены на них зависят от курсов валют и мировых цен на продовольствие. Мировые цены растут, темпы не снижаются, и пока прогнозы не очень хорошие на продовольственном рынке», - констатировал он.

Колотович сообщил, что из-за ускорения инфляции в Беларуси введено госрегулирование 55% потребительских цен. Это временный порядок, цель которого - снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье, - сказал Колтович. - Сегодня такие меры - осознанная необходимость, которая носит временный характер».

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