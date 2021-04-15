МИД Великобритании и Польши вызвали послов РФ 2 15.04.2021, 20:19

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МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне в связи с враждебной деятельностью РФ.

Министерство иностранных дел Великобритании 15 апреля вызвало посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения". Об этом сообщает Reuters.

Британские дипломаты заявили Келину, что глубоко обеспокоены поведение России, в том числе кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усилением военного присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.

Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева сегодня вызвали в МИД Польши. Об этом со ссылкой на источники сообщило польское агентство PAP.

Вызов связан с введением Соединенными Штатами санкций против России, а также с ситуацией на границах РФ и Украины, отметили журналисты.

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