МИД Великобритании и Польши вызвали послов РФ

МИД Великобритании и Польши вызвали послов РФ2
- 15.04.2021, 20:19
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МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне в связи с враждебной деятельностью РФ.
Министерство иностранных дел Великобритании 15 апреля вызвало посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения". Об этом сообщает Reuters.
Британские дипломаты заявили Келину, что глубоко обеспокоены поведение России, в том числе кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усилением военного присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.
Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева сегодня вызвали в МИД Польши. Об этом со ссылкой на источники сообщило польское агентство PAP.
Вызов связан с введением Соединенными Штатами санкций против России, а также с ситуацией на границах РФ и Украины, отметили журналисты.