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Татьяну Гацуру-Яворскую освободили из минского СИЗО №1

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  • 15.04.2021, 20:22
  • 2,892
Татьяну Гацуру-Яворскую освободили из минского СИЗО №1

Татьяна Гацура-Яворская организовывала выставку о врачах, которые борются с COVID-19.

Правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую освободили из минского СИЗО №1, передает «Наша Нiва».

Когда выпускали, сказали, что отпала необходимость держать ее за решеткой, сообщают ее друзья.

Татьяна Гацура-Яворская - одна из организаторов выставки-трибьюта медикам «Машина дышит, а я нет».

6 апреля у нее дома провели обыск, а ее саму задержали.

Она мама четырех детей и авторитетный общественный деятель.

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