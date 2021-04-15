Татьяну Гацуру-Яворскую освободили из минского СИЗО №13
- 15.04.2021, 20:22
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Татьяна Гацура-Яворская организовывала выставку о врачах, которые борются с COVID-19.
Правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую освободили из минского СИЗО №1, передает «Наша Нiва».
Когда выпускали, сказали, что отпала необходимость держать ее за решеткой, сообщают ее друзья.
Татьяна Гацура-Яворская - одна из организаторов выставки-трибьюта медикам «Машина дышит, а я нет».
6 апреля у нее дома провели обыск, а ее саму задержали.
Она мама четырех детей и авторитетный общественный деятель.