Люди Зато 7 Андрей Починков

15.04.2021, 20:38

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Они во всем умеют найти светлую сторону. Которую выражают с помощью «зато».

Многие, включая Цукерберга, ошибочно считают меня мизантропом. На самом деле я просто котов люблю больше.

Но есть одна категория людей, которую я недолюбливаю. Мягко говоря.

Я бы назвал их Люди Зато.

Это люди с очень позитивным взглядом на мир. Они во всем умеют найти светлую сторону. Которую выражают с помощью частицы "зато".

Жаль, конечно, что мне отрезали ноги. Зато теперь я все время сижу в мягком кресле.

Жаль, конечно, что был голодомор. Зато построили ДнепроГЭС и Уралмаш.

Жаль, конечно, что сгорел Дрезден и с ним вместе сотни тысяч человек. Зато как вырос ВВП Германии после войны!

Жаль, конечно, что разбомбили Хиросиму. Зато продажи автомобилей Тойота выросли во много раз.

Жаль, конечно, что был Холокост. Зато возникло государство Израиль.

Жаль, конечно, что были репрессии. Зато весь мир уважал СССР!

Жаль, конечно, что в мировых войнах погибли десятки миллионов. Зато какой технологический прогресс эти войны стимулировали!

Жаль, конечно, что локдаун разоряет миллионы бизнесов. Зато вырастут новые, цифровые.

И так по любому поводу.

Спорить с этими людьми бесполезно. Их жизнерадостность преодолевает любые аргументы.

Их надо возить мордами по асфальту.

Жаль, конечно, что им будет больно. Зато проверим качество асфальта.

Андрей Починков, Facebook

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