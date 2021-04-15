Минчане сообщают о сложностях с наличкой в банкоматах 5 15.04.2021, 20:44

5,368

Сложности с наличкой начались с выходных.

Минчане жалуются, что начиная с выходных у многих возникают проблемы со снятием белорусской наличности в банкоматах разных банков. Ее то вовсе нет, то крупные суммы аппарат выдает купюрами номиналом 5 и 10 рублей. Tut.by спросил в банках, есть ли сейчас какие-то проблемы с рублями и устанавливали ли в последнее время какие-то новые лимиты на их снятие.

«Банкомат БелВЭБ дал 800 рублей пятерками и десятками»

В редакцию пришло около 50 сообщений о проблемах со снятием рублей в банкоматах разных банков. Первые случаи возникли еще 10 апреля.

— Хотел снять 800 рублей в банкомате Банка БелВЭБ на улице Московской в Минске. Больше 400 за раз аппарат выдавать отказался. Кроме того, он выдал мне всю сумму купюрами по 5 и 10 рублей, — написал нам читатель. — Это вообще нормально, что такую сумму выдают мелочью?

Аналогичная история со снятием рублей в банкомате этого банка произошла еще у одной читательницы.

— В воскресенье, 11 апреля, снимала деньги в ТЦ «Скала» — 400 белорусских рублей. В банкомате Технобанка денег не было. А банкомат Банка БелВЭБ дал пятерки и десятки. Обычно мелкие в банкомате редкость, — отмечает девушка.

В контакт-центре Банка БелВЭБ сказали, что у них нет информации, какими купюрами заправлены устройства. Почему нельзя за раз снять больше 400 рублей, не уточнили.

«В третьем банкомате Белинвестбанка деньги были, но стоял лимит 175 рублей»

— Нет белорусских денег в банкоматах Белинвестбанка на проспекте Рокоссовского, 2 и 62, — написала нам читательница 10 апреля.

Не удалось там снять наличку и 14 апреля вечером.

Были жалобы на банкоматы этого банка и в других местах. По словам минчан, не оказалось налички в «Экспобеле», в банкомате около магазина «Коммунарка» на проспекте Победителей несколько дней подряд, в Боровлянах на Лесной, 19а.

— В понедельник днем в двух банкоматах Белинвестбанка в Уручье рублей не оказалось. В третьем деньги были, но стоял лимит 175 рублей. Выдавал банкомат исключительно пятирублевые купюры. К концу пятого снятия у меня оказалось 213 купюр. Старые, новые, в нормальном состоянии, — рассказал читатель.

Фото: читатель tut.by

В этот же день рублей не было и в банкомате на Притыцкого.

Оператор в контакт-центре Белинвестбанка сказала, что передаст информацию о банкоматах, в которых не было налички, в инкассационную службу. Также она сказала, что никаких дополнительных лимитов (как рассказал читатель, в 175 рублей. — Прим. ред.) на снятие рублей банк не вводил.

— Существуют ограничения по выдаче денежных средств в банкоматах нашего банка по карточкам нашего и других банков за одну операцию: в зависимости от технических особенностей банкомата — от 20 до 30 купюр в национальных банкнотах либо иностранной валюте, а также при снятии с карточек, эмитированных другими банками (банками Беларуси и иностранными банками), есть ограничения по сумме за одну операцию 200 долл./евро — это с нашей стороны. Также возможна комиссия со стороны иного банка, — пояснили в контакт-центре.

«В банкоматах Альфа-Банка не было рублей, сняла деньги только с шестой попытки»

На отсутствие налички в банкоматах в разных частях города пожаловались и клиенты Альфа-Банка.

— В среду на Дзержинского не смогла снять 200 рублей, банкомат был пустой. Пришлось идти в банкомат другого банка, — рассказывает минчанка Александра.

Еще одна читательница сказала, что за несколько дней предприняла с полдесятка попыток снять деньги в банкоматах этого банка, получилось только на шестой раз.

— В прошлую пятницу в банкомате Альфа-Банка в «Короне Замок» не было наличных. В воскресенье и понедельник в «Просторе» на Дзержинского, 126 не было. Вчера вечером в «Короне» на Денисовской, — перечисляет девушка.

Также двое минчан сказали, что не оказалось денег в банкомате в ТЦ «Арена-Сити».

Оператор контакт-центра банка пояснила, что никаких проблем с наличными рублями сейчас нет.

— Возможно, сняли уже к этому времени всю наличность. Инкассация проходит к обеду в рабочие дни, — сказала сотрудница банка.

На вопрос, могло ли такое быть, что сняли наличность во всех перечисленных банкоматах за несколько дней, ответила, что, «к сожалению, и такое бывает».

«В банкомате Белгазпромбанка стояло ограничение — не больше 25 рублей за раз»

Также несколько сообщений пришло об отсутствии рублей в банкоматах Приорбанка и БПС-Сбербанка.

Одна читательница сообщила, что пыталась снять наличку в одном из банкоматов Белгазпромбанка с карты этого банка и он отказался выдать нужную сумму.

— Там стояло ограничение — не больше 25 рублей за раз, — рассказывает девушка.

— Ограничения по снятию средств с наших карт в наших устройствах не установлены. Возможно, проблема была в самом устройстве, — сказали в контакт-центре Белгазпромбанка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».