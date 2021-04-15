закрыть
15 апреля 2021, четверг, 23:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчане сообщают о сложностях с наличкой в банкоматах

5
  • 15.04.2021, 20:44
  • 5,368
Минчане сообщают о сложностях с наличкой в банкоматах

Сложности с наличкой начались с выходных.

Минчане жалуются, что начиная с выходных у многих возникают проблемы со снятием белорусской наличности в банкоматах разных банков. Ее то вовсе нет, то крупные суммы аппарат выдает купюрами номиналом 5 и 10 рублей. Tut.by спросил в банках, есть ли сейчас какие-то проблемы с рублями и устанавливали ли в последнее время какие-то новые лимиты на их снятие.

«Банкомат БелВЭБ дал 800 рублей пятерками и десятками»

В редакцию пришло около 50 сообщений о проблемах со снятием рублей в банкоматах разных банков. Первые случаи возникли еще 10 апреля.

— Хотел снять 800 рублей в банкомате Банка БелВЭБ на улице Московской в Минске. Больше 400 за раз аппарат выдавать отказался. Кроме того, он выдал мне всю сумму купюрами по 5 и 10 рублей, — написал нам читатель. — Это вообще нормально, что такую сумму выдают мелочью?

Аналогичная история со снятием рублей в банкомате этого банка произошла еще у одной читательницы.

— В воскресенье, 11 апреля, снимала деньги в ТЦ «Скала» — 400 белорусских рублей. В банкомате Технобанка денег не было. А банкомат Банка БелВЭБ дал пятерки и десятки. Обычно мелкие в банкомате редкость, — отмечает девушка.

В контакт-центре Банка БелВЭБ сказали, что у них нет информации, какими купюрами заправлены устройства. Почему нельзя за раз снять больше 400 рублей, не уточнили.

«В третьем банкомате Белинвестбанка деньги были, но стоял лимит 175 рублей»

— Нет белорусских денег в банкоматах Белинвестбанка на проспекте Рокоссовского, 2 и 62, — написала нам читательница 10 апреля.

Не удалось там снять наличку и 14 апреля вечером.

Были жалобы на банкоматы этого банка и в других местах. По словам минчан, не оказалось налички в «Экспобеле», в банкомате около магазина «Коммунарка» на проспекте Победителей несколько дней подряд, в Боровлянах на Лесной, 19а.

— В понедельник днем в двух банкоматах Белинвестбанка в Уручье рублей не оказалось. В третьем деньги были, но стоял лимит 175 рублей. Выдавал банкомат исключительно пятирублевые купюры. К концу пятого снятия у меня оказалось 213 купюр. Старые, новые, в нормальном состоянии, — рассказал читатель.

Фото: читатель tut.by

В этот же день рублей не было и в банкомате на Притыцкого.

Оператор в контакт-центре Белинвестбанка сказала, что передаст информацию о банкоматах, в которых не было налички, в инкассационную службу. Также она сказала, что никаких дополнительных лимитов (как рассказал читатель, в 175 рублей. — Прим. ред.) на снятие рублей банк не вводил.

— Существуют ограничения по выдаче денежных средств в банкоматах нашего банка по карточкам нашего и других банков за одну операцию: в зависимости от технических особенностей банкомата — от 20 до 30 купюр в национальных банкнотах либо иностранной валюте, а также при снятии с карточек, эмитированных другими банками (банками Беларуси и иностранными банками), есть ограничения по сумме за одну операцию 200 долл./евро — это с нашей стороны. Также возможна комиссия со стороны иного банка, — пояснили в контакт-центре.

«В банкоматах Альфа-Банка не было рублей, сняла деньги только с шестой попытки»

На отсутствие налички в банкоматах в разных частях города пожаловались и клиенты Альфа-Банка.

— В среду на Дзержинского не смогла снять 200 рублей, банкомат был пустой. Пришлось идти в банкомат другого банка, — рассказывает минчанка Александра.

Еще одна читательница сказала, что за несколько дней предприняла с полдесятка попыток снять деньги в банкоматах этого банка, получилось только на шестой раз.

— В прошлую пятницу в банкомате Альфа-Банка в «Короне Замок» не было наличных. В воскресенье и понедельник в «Просторе» на Дзержинского, 126 не было. Вчера вечером в «Короне» на Денисовской, — перечисляет девушка.

Также двое минчан сказали, что не оказалось денег в банкомате в ТЦ «Арена-Сити».

Оператор контакт-центра банка пояснила, что никаких проблем с наличными рублями сейчас нет.

— Возможно, сняли уже к этому времени всю наличность. Инкассация проходит к обеду в рабочие дни, — сказала сотрудница банка.

На вопрос, могло ли такое быть, что сняли наличность во всех перечисленных банкоматах за несколько дней, ответила, что, «к сожалению, и такое бывает».

«В банкомате Белгазпромбанка стояло ограничение — не больше 25 рублей за раз»

Также несколько сообщений пришло об отсутствии рублей в банкоматах Приорбанка и БПС-Сбербанка.

Одна читательница сообщила, что пыталась снять наличку в одном из банкоматов Белгазпромбанка с карты этого банка и он отказался выдать нужную сумму.

— Там стояло ограничение — не больше 25 рублей за раз, — рассказывает девушка.

— Ограничения по снятию средств с наших карт в наших устройствах не установлены. Возможно, проблема была в самом устройстве, — сказали в контакт-центре Белгазпромбанка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина