Катера ФСБ РФ ночью провоцировали украинские корабли в Азовском море 5 15.04.2021, 21:24

6,226

Катер Гюрза-М ВМС ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские моряки были вынуждены предупредить, что готовы применить оружие.

Катера ФСБ РФ в Азовском море в ночь на 15 апреля пытались помешать катерам ВСУ нести боевое дежурство. Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ.

Несмотря на провокации России, катерно-тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять свои задачи, сообщили в пресс-службе.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко ранее со ссылкой на источники написал в Facebook, что по меньшей мере пять катеров ФСБ совершали скоординированные опасные маневры, а команды им подавал корабль береговой охраны РФ N 734. В ответ на провокации украинские моряки были вынуждены предупредить, что готовы применить оружие. В итоге корабли ВМС ВСУ вернулись в пункт базирования неповрежденными.

Сообщается, что инцидент произошел в 46 километрах от Керченского пролива.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».