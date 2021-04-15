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Катера ФСБ РФ ночью провоцировали украинские корабли в Азовском море

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  • 15.04.2021, 21:24
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Катера ФСБ РФ ночью провоцировали украинские корабли в Азовском море
Катер Гюрза-М ВМС ВСУ
Фото: Министерство обороны Украины

Украинские моряки были вынуждены предупредить, что готовы применить оружие.

Катера ФСБ РФ в Азовском море в ночь на 15 апреля пытались помешать катерам ВСУ нести боевое дежурство. Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ.

Несмотря на провокации России, катерно-тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять свои задачи, сообщили в пресс-службе.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко ранее со ссылкой на источники написал в Facebook, что по меньшей мере пять катеров ФСБ совершали скоординированные опасные маневры, а команды им подавал корабль береговой охраны РФ N 734. В ответ на провокации украинские моряки были вынуждены предупредить, что готовы применить оружие. В итоге корабли ВМС ВСУ вернулись в пункт базирования неповрежденными.

Сообщается, что инцидент произошел в 46 километрах от Керченского пролива.

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