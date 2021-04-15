Герб Могилева пострадал от лукашенковской «эпидемии перекраски» 8 15.04.2021, 22:28

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«Погоня» на нем стала белой.

На проспекте Республики в Бресте обновили стелу с гербами областных центров. После этого на гербе Могилёва исчез красный цвет на гербе "Погоня", пишет "Брестская газета".

Официальный герб Могилёва — это синий щит, на котором изображены три белые башни. В средней башне открыты ворота, защищаемые рыцарем с поднятым мечом. Наверху этой башни расположен круглый красный щит с "Погоней" — историческим гербом Великого Княжества Литовского.

Именно красный цвет и исчез после "обновления". Вероятно, его посчитали слишком крамольным.

Это исторический герб Могилёва, наделённый ему в 1661 году. Город получил его в память о том, как могилевчане подняли восстание против русских войск, оккупировавших Могилёв. Этот же герб был утверждён для Могилёва в 2005 году.

Кстати, "Погоня" официально есть на гербах таких городов, как Могилёв, Речица, Лепель и Верхнедвинск. Кроме того, этот герб официально закреплён за Витебской областью.

В Бресте "подправили" герб Могилёва. Слева — так теперь, справа — так было раньше

фото: b-g.by

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