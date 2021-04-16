Революция. Level up 4 Ирина Халип

16.04.2021, 7:40

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Ирина Халип

Белорусские пенсионеры – это космос.

На этой неделе все вспоминают Гагарина – как-никак 60 лет первому полету человека в космос. Все советские дети в тот день радостно прыгали по улицам, радуясь тому, что Гагарин полетел и даже вернулся, а старшеклассницы тайком влюблялись в улыбающегося любимца всего мира. Прошло 60 лет, и эти дети, и те старшеклассницы теперь выходят на марши пенсионеров и держат в тонусе всех, кто моложе: стыдно сдаваться на фоне наших отважных героев.

Есть у меня подруга, которая, когда чувствует надвигающуюся депрессию, упадок сил и неверие в победу, идет в пенсионерский чат. И просто читает сообщения «гуляющих бабушек». Уныние как рукой снимает, потому что их оптимизм вирулентен похлеще ковида. Особенно, говорит она, это помогло 25 марта. У многих тогда опустились руки, потому что большая акция не состоялась, и казалось, что уж если в День Воли не собрались – значит, и впрямь протест заканчивается. А в том пенсионерском чате люди поздравляли друг друга, обменивались фотографиями бело-красно-белых флагов в своих районах и дворах, рассказывали вдохновляющие истории, которые с ними в этот день на партизанских маршах произошли, радовались фейерверкам и водительским сигналам. Удивлялись чужому пессимизму: «Вы же не отрицаете партизанскую борьбу в оккупированной Беларуси во время войны? Партизаны не выходили на площадь оккупированного Минска под красными флагами, но ни на секунду не прекращали сопротивление. И сейчас – та же оккупация». И, конечно, говорили: мы победим, у нас выбора нет, только победа; и методов других у нас нет, только протест.

Эволюция пенсионерского чата – это определенно история успеха. Его участники, когда кого-то из них задерживают и присуждают штраф, даже не обращаются ни в какие фонды за помощью – незачем. Штрафы они собирают за пару часов. Скидываются – и собирают. Потому что стоят в сцепке и не собираются ее ослаблять. И если кто-то заболел, нет нужды просить работающих детей и внуков привезти продукты и лекарства – справляются своими силами. На любую просьбу о помощи – мгновенный отклик. Причем это не дворовой чат, где все живут в пяти минутах ходьбы друг от друга. Минские пенсионеры живут в разных районах города, но расстояние их не останавливает, когда кому-то нужна помощь. Как не останавливает погода, настроение, уровень репрессий. Кто там шутил насчет «спрячь бабушкин паспорт»? Подвиньтесь на краешек, уважаемый.

А еще минские пенсионеры освоили общение в Телеграм с ботом Розой, у которой оказался весьма обширный функционал, и создали виртуальную поликлинику. В ней уже побывали более 400 пациентов. Одна из участниц чата рассказывала, как это работает: вызываешь бота Розу и нажимаешь кнопочку «Doctor». И попадаешь в виртуальную поликлинику. Там, в виртуальном пространстве, - врачи-волонтеры. Наши, те самые, которые выходили с плакатами «Ноль промилле». В свободное время они консультируют пенсионеров из чата. Если говорят, что необходимо УЗИ или другое офлайн-обследование, то просят выслать потом отсканированные результаты и непременно дают повторную консультацию.

А для новичков чата бот Роза предлагает функцию «ПВТ» - «правила вождения Телеги». В доступной форме новые участники могут освоить все преимущества, которые им дает этот мессенджер, разобраться в особенностях функционирования чата и, главное, сориентироваться в настройках безопасности. За этим, впрочем, строго следит зоркий глаз Алекса. Алекса по белорусскому телевидению наверняка назвали бы «американским кукловодом». Он программист и действительно живет в Америке. А пенсионерский чат – это его личный вклад в революцию.

Иногда по вечерам Алекс играет с участниками чата в шарады. Когда все шарады разгаданы – можно отправляться спать. Тем более что второй админ – Шэры Кот – всегда на страже. Он – служба безопасности, суровый секьюрити, безжалостный фейсконтроль. Телеграм-тихарей вычисляет мгновенно. И ухитряется их «отфиксить» так, что ни в один приличный протестный чат они уже вступить не смогут. (Кстати, ГУБОПиК может не беспокоиться: админам чата пенсионеров силовики могут разве что соли на хвост насыпать.)

Не знаю, что бы сегодня делал Гагарин, будь он жив: ловил рыбу на пенсии, сидел в Госдуме с Терешковой или поддерживал Украину. Но знаю другое: то, что сегодня делают белорусские пенсионеры ради победы, - это и есть настоящий космос.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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