Джо Байден: Я дал понять Путину, что мы можем пойти и дальше 14 16.04.2021, 7:53

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Джо Байден выступает в Белом доме, 15 апреля 2021 года

фото: reuters

Президент США прокомментировал новые санкции против РФ.

Президент США Джо Байден в четверг днем выступил в Белом доме с обращением по поводу новых санкций, введенных сегодня Соединенными Штатами в отношении России из-за злонамеренных действий Москвы.

Прямая трансляция выступления президента велась на сайте «Голоса Америки» с переводом на русский язык.

Президент начал свое выступление с заявления о том, что он серьезно относится к ответственности за американо-российские отношения, которая лежит на нем.

«Мы не можем позволить иностранным государствам безнаказанно вмешиваться в американские выборы», - заявил Джо Байден, добавив, что во время своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он дал понять своему визави, что ему известно о российском вмешательстве в выборы.

Президент подчеркнул, что сейчас, после введения нового раунда санкций, самое время снизить напряженность в отношениях с Москвой, заявив, что у обеих стран все еще есть возможности для совместной работы.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но я решил этого не делать, - сказал Байден, имея в виду масштаб санкций, - Я решил действовать соразмерно».

В случае, если Россия и дальше будет вмешиваться в американскую демократию, Соединенные Штаты готовы ответить на эти действия, предупредил Байден.

Байден заверил, что Вашингтон «не стремится к эскалации конфликта с Россией», выразив надежду, что ему удастся выстроить «более эффективные отношения» с президентом Владимиром Путиным и сказав, что российский лидер «согласен» с этой идеей.

Предлагаемый Байденом саммит с Путиным, который, по словам президента, может пройти летом в одной из европейских стран, станет шансом «для начала диалога о стратегической стабильности».

Путин все еще не ответил на это приглашение, но Байден заметил, что «наши команды прямо сейчас обсуждают эту возможность».

Байден подчеркнул существование «критических глобальных вызовов, которые требуют совместной работы России и США, включая сдерживание ядерной угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи, прекращение пандемии [COVID-19] во всем мире и преодоление экзистенциального кризиса, связанного с изменением климата».

Байден добавил, что в беседе с Путиным он выступил против вторжения России на территорию Украины и раскритиковал нынешнее скопление российских войск на украинской границе.

«Я подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и настоятельно призвал [Путина] воздержаться от любых военных действий», - заявил президент.

Комментируя ситуацию со строительством газопровода «Северный поток-2», Джо Байден сказал, что это «сложный вопрос», затрагивающий интересы европейских союзников, однако добавил, что он лично всегда выступал против этого проекта. «Это все еще актуальная проблема», - добавил Байден, не вдаваясь в подробности.

Новый пакет санкций стал ответом Соединенных Штатов на недавние злонамеренные действия Москвы, в частности – кампанию кибершпионажа, направленную против программного обеспечения SolarWinds, вмешательство России в президентские выборы в США, а также недавнее сосредоточение российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Администрация США впервые назвала российскую Службу внешней разведки (СВР) организатором хакерской атаки на ПО SolarWinds, в результате чего киберпреступники получили доступ к сетям десятков государственных структур и крупных американских компаний. В СВР это обвинение назвали «нонсенсом».

Под действие санкций подпали более 30 российских структур. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о высылки из страны как минимум 10 граждан России, в основном сотрудников российского дипломатического корпуса, имеющих отношение к спецслужбам.

В четверг президент Джо Байден также подписал указ, позволяющий правительству США вводить санкции в отношении любого сектора российской экономики.

«Этот указ демонстрирует, что Соединенные Штаты будут принимать стратегически и экономически значимые ответные меры в отношении России, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие действия на международном уровне», – подчеркнули в Белом доме.

Уведомляя Конгресс о принятии этого указа, Байден заявил: «Я пришел к выводу, что указанная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации – в частности, попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и демократические институты Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; проведение злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства; экстерриториальное преследование диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств, – представляют собой экстраординарную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов».

Белый дом также призвал Россию прекратить преследование диссидентов и журналистов, находящихся на территориях иностранных государств.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло масштабные меры в отношении 16 юридических и 16 физических лиц, которые участвовали в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году по указанию российских властей.

Под санкциями оказались несколько СМИ, которые контролируются российскими спецслужбами и играют ключевую роль в российской кампании распространения дезинформации: информагентства SouthFront, NewsFront и «Инфорос» и онлайн-журнал «Фонд стратегической культуры».

В санкционный список также попали компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным: «Транс Логистик» и «Юниджет», а также шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограммам российских спецслужб.

Сегодня также были введены санкции в отношении Константина Килимника – российского и украинского политического консультанта, который является агентом российских спецслужб и осуществляет операции влияния от их имени.

Управление по контролю за иностранными активами также внесло в санкционный список пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Крыма и серьезными нарушениями прав человека в отношении местного населения.

В частности, под санкции попали организации, участвовавшие в строительстве моста через Керченский пролив, которое мировое сообщество осудило как нарушение суверенитета Украины: «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск». В санкционный список также попал Леонид Рыженькин – глава строительной компании «Мостотрест», которая вложила более 1,9 миллиарда долларов в строительство Керченского моста.

Кроме того, были введены санкции в отношении Симферопольского СИЗО-1, где совершаются многочисленные нарушения прав человека в отношении украинских граждан.

С июня будет введен в действие указ, запрещающий американским финансовым институтам приобретать облигации в рублях и иных валютах, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 года. Эти ограничения касаются только рынка первичных облигаций.

Кроме того, Министерство финансов вместе с Австралией, Великобританией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с оккупацией Россией Крыма.

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