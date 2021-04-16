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Медики ждут от ветпрепарата чуда в лечении ковида

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  • 16.04.2021, 8:19
  • 3,778
Медики ждут от ветпрепарата чуда в лечении ковида

Оправдано ли это?

Ивермектин — противопаразитарный препарат, сторонниками которого в последнее время становится все больше экспертов. Говорят, что он, скорее всего, эффективный против ковида и при этом недорогой, но пока что этот препарат не имеет широкого применения. Но что мы действительно о нем знаем?

В основном ивермектин применяют для лечения таких болезней, как чесотка. Этот препарат также используется в борьбе с малярией и вшами, причем сначала его применяли в ветеринарной медицине. В свое время ивермектин сильно помог в борьбе с паразитарным заболеванием онхоцеркоз, которое было настоящим бедствием для Западной Африки, рассказывает Le Monde.

Две европейские страны — Словакия и Чехия — уже дали разрешение на временное использование ивермектина для лечения ковида. Но некоторые южноамериканские и южноафриканские страны также применяют ивермектин с этими целями, и он сделался популярным среди населения. В некоторых индийских штатах его тоже используют.

Австралийское исследование, сделанное в апреле прошлого года, показывает, что ивермектин в лабораторных условиях сдерживает вирус SARS-CoV-2. Весной прошлого года еще одно исследование на эту тему было сделано во Франции. Пациентам интерната для престарелых в департаменте Сена и Марна в то время давали ивермектин как лекарство против чесотки. Позже выяснилось, что среди получивших препарат было меньше инфицированных коронавирусом.

Были и другие работы ученых по эффективности ивермектина, но пока что информации не хватает для окончательных выводов. Большая часть исследований, которые приводят сторонники препарата, являются предварительными и требуют проверки. С клиническими испытаниями ивермектина также связано много проблем: слишком мало исследований из-за случайной выборки, не хватает объективных и измеримых критериев и так далее. К тому же, во время некоторых исследований использовались намного большие дозы препарата, чем разрешено принимать людям.

ВОЗ пока что настороженно относится к ивермектину и рекомендует избегать его массового использования в борьбе с ковидом, пока не появится новая информация. Европейское агентство лекарств также рекомендует пока что применять ивермектин только для клинических испытаний.

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