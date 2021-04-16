«Похоже, в Нацбанке вскрыли последний конверт Прокоповича» 11 16.04.2021, 8:26

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фото: bymedia.net

Новости с экономического фронта приходят веселые.

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал обзор главных экономических новостей Беларуси:

1. Масштаб сокращений на белорусских предприятиях и в учреждениях. впечатлил. Денег нет совсем и по всей стране.

2. Совмин ввел запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи и прочих злаков. Ждем классику от родоначальника жанра политического стэнд-апа: «Взялся за яйца – пропали молоко».

3. МАРТ контролирует цены на 55% товаров в надежде остановить инфляцию. Удивительно, но инфляция останавливаться не желает. Но на самом деле и не должна была. Просто кто-то плохо учился в университете и пропускал важные пары.

4. На торгах впервые за несколько месяцев объем торгов превысил 100 млн долларов. До этого в течение месяца они были не выше 20 млн. Нацбанк может сколько угодно делать вид, что все хорошо, но экономику обмануть еще никому не удавалось. А то, что обмануть ее пытаются, признался сегодня Каллаур.

Но еще интереснее то, что глава Нацбанка рассказал о своей стратегии инвестирования и том, что хранит деньги в белорусских рублях. Заявление отважное, поэтому его разберем отдельно. Тут есть два аспекта.

Первый. Режим начинает рубить дрова золотыми топорами. В пропагандистскую топку брошен даже глава Нацбанка. Его соседство с экспертом БИСИ гражданкой Речиц, которая в недавнем анализе обвинила белорусские независимые исследовательские центры в желании «ввести общество в депрессивное состояние и тем самым минимизировать шансы экономического развития под руководством действующих властей», выглядит комично. Но имидж – ничто, жажда - все. Похоже, в Нацбанке вскрыли последний конверт Прокоповича.

Второй. Каллаур признался в инсайдерской торговле. Конечно, кому, как не главе Нацбанка знать про все ожидаемые движения беларусского рубля относительно доллара и евро, а также про планируемые девальвации.

Тут даже удивительно, что прибыльность сбережений Каллаура всего лишь на 70% выше валютных вкладов. Ведь именно глава Нацбанка принимает все (ладно, почти все) решения относительно денежно-кредитной политики страны.

Можно и подыграть себе: когда надо, придержать курс (пока деньги на рублевом депозите), а как срок депозита закончился – снять рубли с депозита, зайти в обменник, который есть прямо в здании самого Нацбанка, поменять на доллары или евро, вернуться в свой кабинет и ослабить курс.

Вечером того же дня вновь пойти обменять уже по новому курсу и снова положить на депозит в рублях. И уж, конечно, Каллаур вряд ли переживает по поводу неожиданной резкой девальвации белорусского рубля – он-то сам себя предупредит, если что.

К слову, это по факту инсайдерская деятельность. Для справки: инсайдер – это любой человек, имеющий доступ к закрытой информации (например, служебной или коммерческой тайне). В развитых странах за такое могут и в тюрьму посадить, не говоря уже об общественном скандале и потере должности.

От себя можем добавить, что не рекомендуем повторять трюк Каллаура в домашних условиях. Опасно для вас и ваших денежных средств. Поскольку формально доходность выше, а в пересчете на валюту получается минус. Такая вот занимательная математика.

Теперь самый главный вопрос: когда заканчиваются 13 месяцев безотзывного вклада, о котором заявил Каллаур? Может, уже?

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