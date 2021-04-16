Новый «сюрприз»: не только банки будут подавать сведения о доходах белорусов в налоговую 16 16.04.2021, 8:38

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Вступило в силу постановление Совмина.

С 10 апреля 2021 года вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2021 № 201 «О представлении сведений о доходах физических лиц», сообщает «Инфобанк».

Напоминаем, что сведения, которые собираются в единую базу, касаются исключительно физических лиц – «К физическим лицам, сведения о доходах (выплатах) которых представляются в базу данных АИС учета доходов физических лиц, относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане (подданные) или лица без гражданства (подданства).»

По юридическим лицам налоговая уже давно все знает.

Кто же будет поставлять в налоговую сведения о доходах?

Министерство труда и социальной защиты – сведения о пенсиях, стипендиях, пособиях, материальной помощи, адресной социальной помощи.

Министерство финансов - сведения о всех страховых выплатах.

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты – сведения о пособиях по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, профессиональные пенсии, пенсии из других государств и т.д.

Национальное кадастровое агентство - доходы, полученные в результате отчуждения недвижимого имущества.

Белгосстрах – все страховые выплаты.

Операторы почтовой связи и банки – выданные и (или) перечисленные денежные средства, поступившие физическим лицам переводом из-заграницы.

Организации, представительства, индивидуальные предприниматели, территориальные нотариальные палаты, нотариусы, адвокаты, признаваемые налоговыми агентами – все доходы выплачиваемые физическим лицам кроме выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), выплаченные на территории Республики Беларусь гражданам (подданным) иностранных государств, лицам без гражданства (подданства).

Говоря простым языком, в налоговую будут подаваться ВСЕ данные о ваших доходах. Получили заработную плату? – данные подались.

Пришел перевод из-за границы на карточку? - данные подались.

Продал недвижимость? - данные подались, и т.д.

Для чего это вводится? Власть хочет точно знать, сколько денег у каждого белоруса. Налоговая, имея такую базу, легко будет высчитывать, сколько человек получает и сколько он тратит, и при несоответствии этих данных, будет наказывать.

При значительном распространении платежных карточек в Беларуси, очень легко увидеть, сколько, когда и где каждый человек потратил денег.

Обратите внимание, что если раньше банки подавали данные в финмониторинг только при превышении определенной суммы, то сейчас данные в налоговую пойдут при любых перечислениях.

Так же учтите, что налоговая уже имеет доступ к данным по приходу денег на Яндекс кошельки (сейчас это Юмоней, YooMoney).

На своем сайте налоговая напоминает про вышеуказанное постановление. И в последнем абзаце уточняет информацию, что информация банками будет подаваться не только о доходах поступивших из-за границы, но и «определенных доходах»:

Смотрим статью 216, пункт 8 налогового кодекса:

«… 8. Налоговые агенты обязаны представлять в налоговый орган по месту постановки на учет сведения о доходах, за исключением доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), выплаченных на территории Республики Беларусь:

гражданам (подданным) иностранных государств, лицам без гражданства (подданства);

физическим лицам в виде возврата взносов, в том числе проиндексированных в порядке, установленном законодательством, при прекращении ими строительства квартир и (или) одноквартирных жилых домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при их выбытии из членов организаций застройщиков до завершения строительства;

физическим лицам в виде возврата страховых взносов при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на три и более года;

физическим лицам при погашении (досрочном погашении) жилищных облигаций денежными средствами, а также в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций, в случае неисполнения застройщиком обязательств по договору, в соответствии с которым предусматривается строительство жилого помещения для владельца жилищных облигаций, или расторжения такого договора до истечения срока его исполнения;

физическим лицам в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры, при их приобретении в соответствии с договором создания объекта долевого строительства с последующим оформлением договора купли-продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры в рассрочку, в случаях досрочного расторжения указанного договора купли-продажи, отказа от его исполнения;

физическим лицам за приобретаемую у них продукцию растениеводства, указанную в частях первой и второй пункта 19 статьи 208 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном частью седьмой пункта 19 статьи 208 настоящего Кодекса, если размер выплаченного таким физическим лицам дохода превысил 2761 белорусский рубль в день.

Налоговые агенты, предоставившие плательщикам стандартные налоговые вычеты в порядке, предусмотренном частью второй пункта 2 статьи 209 настоящего Кодекса, направляют в налоговый орган по месту постановки на учет таких налоговых агентов информацию о предоставлении указанных вычетов.

Сведения, указанные в настоящем пункте, представляются в электронном виде в порядке и сроки, установленные Советом Министров Республики Беларусь…»

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