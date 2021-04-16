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Байден снова с нами

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  • Алексей Мельников
  • 16.04.2021, 8:43
  • 9,022
Байден снова с нами
Алексей Мельников

Он вернулся — с подарками.

Мы его не потеряли. Он, как будто нас услышал. Наше возмущение им. Недовольство звонком названному «убийце» и предложением рандеву. Он вернулся. С подарками.

Мы обрели нашего доброго дедушку Байдена с новым букетом разноцветных, унизительных санкций.

Что тут началось …

Во власти словно пузырь взорвался – его содержимое хлынуло криками, возмущением, красными лицами.

Как же так?! Заманил подло предложением, а мы ответно пропотели трудовым историческим нарративом – про ленд-лиз вспомнили! Накануне праздника Победы!

И только один, один человек там – наверху, вел себя как стоик, как боксер, получивший на ринге мощный удар во время рукопожатия, но продолживший двигаться и правильно дышать. Это – Путин, которому принесли скорбную весть на Госсовет.

Глазом не моргнул. Вот что значит – многолетняя санкционная тренировка. Уже третий американский президент на нем разминается.

В активной части общества, только что разгромленной на улице и обшаренной по квартирам, конечно, восторг. Как у солдат во Вьетнаме в фильме «Взвод» - у любителя Путина - Оливера Стоуна (пересмотрите сегодня). Вьетконг обложил со всех сторон, а тут родные американские авионы сбрасывают полезную бомбовую нагрузку и напалм на позиции. Крылатое возмездие.

Но … Но … Но …

Помните – есть предел и у могучего отца американской демократии Байдена. Он может запретить покупать российский госдолг, выслать десяток рыцарей с холодными руками из посольства в Вашингтоне, настучать (словно Азазелло) санкциями по физиономии компаниям и лицам. Еще что-то сделать, чтобы защитить Америку.

Но Россию Байден не изменит. Ничего здесь за россиян не сделает. Не выберет власти. Не проконтролирует выборы. Не пришлет из Америки хороших кандидатов в депутаты. Это – наша жизнь и наша ответственность.

Помните об этом, любители острых политических ощущений, ложась сегодня в постель с мыслью, что день прошел не зря. И пусть вам приснится факел на Статуе Свободы. Рука держащей тверда. Он ровно горит и светит миру, разрывая в клочья тьму с востока.

Алексей Мельников, t.me

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