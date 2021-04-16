Ученые: Аборигены Австралии использовали бумеранг не только для метания 1 16.04.2021, 8:55

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Фото: National Museum of Australi

Оказывается, у этой изогнутой пластины были и другие сферы применения.

Исследователи из Университета Гриффита (Австралия) и Университета Кейптауна (ЮАР) предоставили новые свидетельства многоцелевого использования бумерангов, пишет «Вокруг света. Украина».

Для этого команда проанализировала микроскопические следы на поверхности 100 древних бумерангов из твердых пород древесины, найденных в разных регионах Австралии.

Не все бумеранги возвращались назад, отметила ведущий автор исследования Ева Мартеллотта из Университета Гриффита. Но те, что возвращались, часто служили, например, детскими игрушками. А также применялись для обучения будущих воинов.

И вот теперь антропологи узнали еще об одной функции бумерангов австралийских аборигенов. Ученые заметили на некоторых экземплярах следы износа, характерные для шлифовки камня. Такие же потертости были обнаружены ранее на фрагментах костей в европейских стоянках неандертальцев.

Команда пришла к выводу, что бумеранги применялись для шлифования каменных орудий труда.

Это открытие пролило свет на многоцелевой характер повседневных инструментов, таких как бумеранги, в культуре аборигенов. А также пополнило богатую коллекцию интересных фактов об Австралии.

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