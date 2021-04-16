закрыть
16 апреля 2021, пятница, 11:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Девальвация в Беларуси: назван «порог», после которого рубль уйдет в пике

4
  • 16.04.2021, 8:59
  • 9,388
Девальвация в Беларуси: назван «порог», после которого рубль уйдет в пике
фото: tut.by

Инструментарий у властей, чтобы предотвратить обвал, весьма скромен.

Золотовалютные резервы Беларуси весьма скромны на фоне соседей по региону. Заглянем за «порог боли», который заставит отпустить курс в свободное пике, пишет banki24.by.

В 2020 году Нацбанк потратил гигантские суммы на поддержку курса белорусского рубля. Только за март и август валютные интервенции НБРБ могли превысить 2 млрд USD в эквиваленте.

В прошлом чиновников спасало то, что они активно рефинансировали долги — то есть замещали старые долги новыми. Например, в июне 2020-го власти смогли продать евробонды на общую сумму 1,25 млрд USD.

Правда, уже в августе сопоставимые деньги Нацбанк растратил на поддержку «зайчика». Затем осенью через Россию удалось протолкнуть решение о выделении 500 млн USD Евразийским фондом стабилизации и развития.

А под самый новый год в страну поступил первый транш госкредита от правительства РФ. В 2021 году Минфин может только мечтать о таких больших суммах.

В конце февраля министр финансов Селиверстов сообщил, что планы по выпуску новых евробондов пока не актуальны. В этом году МФ РБ может позволить себе выйти на московскую биржу.

Однако объемы там по традиции весьма невелики — высока вероятность, что в Минске не замахнутся и на 300 млн USD в эквиваленте. Что до самих ЗВР, то к 1 апреля они упали до 6,940 млрд USD.

В Нацбанке говорят, что до конца года резервные активы останутся выше 6 млрд USD. Но это же формально значит и то, что НБРБ допускает дальнейшее снижение резервов — до 6,8, 6,7, 6,6, 6,5 и так далее вниз по лестнице. Кроме ЗВР в определении МВФ у властей есть небольшой резерв за пределами официальной кубышки.

На 1 апреля размер этого резерва составил 134,9 млн USD в эквиваленте. При этом на 1 января запас был значительно выше — 590,6 млн USD. Деньги частично перетекли в состав ЗВР, частично были потрачены властями. Чтобы оценить запас прочности Нацбанка и Минфина, можно посмотреть на планируемые затраты резервов.

К 1 апреля грядущие затраты по сроку погашения долга до месяца составили 0,5 млрд USD, до 3 месяцев — 0,9 млрд USD, до 1 года — 3,3 млрд USD. Соответственно, примерно на такие суммы могут сократиться ЗВР Беларуси, если власти совсем не найдут денег на рефинансирование валютных обязательств.

Если чиновники не будут тратить золото и будут расходовать только валютную часть резервов, то через 12 месяцев от нее останутся рожки да ножки — 0,3–0,4 млрд USD.

Поэтому для властей важно привлечь в 2021 году второй транш госкредита РФ, а также выйти на российский рынок с облигациями Минфина. А еще лучше разжиться у китайцев большим несвязанным кредитом в юанях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў