Девальвация в Беларуси: назван «порог», после которого рубль уйдет в пике 4 16.04.2021, 8:59

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фото: tut.by

Инструментарий у властей, чтобы предотвратить обвал, весьма скромен.

Золотовалютные резервы Беларуси весьма скромны на фоне соседей по региону. Заглянем за «порог боли», который заставит отпустить курс в свободное пике, пишет banki24.by.

В 2020 году Нацбанк потратил гигантские суммы на поддержку курса белорусского рубля. Только за март и август валютные интервенции НБРБ могли превысить 2 млрд USD в эквиваленте.

В прошлом чиновников спасало то, что они активно рефинансировали долги — то есть замещали старые долги новыми. Например, в июне 2020-го власти смогли продать евробонды на общую сумму 1,25 млрд USD.

Правда, уже в августе сопоставимые деньги Нацбанк растратил на поддержку «зайчика». Затем осенью через Россию удалось протолкнуть решение о выделении 500 млн USD Евразийским фондом стабилизации и развития.

А под самый новый год в страну поступил первый транш госкредита от правительства РФ. В 2021 году Минфин может только мечтать о таких больших суммах.

В конце февраля министр финансов Селиверстов сообщил, что планы по выпуску новых евробондов пока не актуальны. В этом году МФ РБ может позволить себе выйти на московскую биржу.

Однако объемы там по традиции весьма невелики — высока вероятность, что в Минске не замахнутся и на 300 млн USD в эквиваленте. Что до самих ЗВР, то к 1 апреля они упали до 6,940 млрд USD.

В Нацбанке говорят, что до конца года резервные активы останутся выше 6 млрд USD. Но это же формально значит и то, что НБРБ допускает дальнейшее снижение резервов — до 6,8, 6,7, 6,6, 6,5 и так далее вниз по лестнице. Кроме ЗВР в определении МВФ у властей есть небольшой резерв за пределами официальной кубышки.

На 1 апреля размер этого резерва составил 134,9 млн USD в эквиваленте. При этом на 1 января запас был значительно выше — 590,6 млн USD. Деньги частично перетекли в состав ЗВР, частично были потрачены властями. Чтобы оценить запас прочности Нацбанка и Минфина, можно посмотреть на планируемые затраты резервов.

К 1 апреля грядущие затраты по сроку погашения долга до месяца составили 0,5 млрд USD, до 3 месяцев — 0,9 млрд USD, до 1 года — 3,3 млрд USD. Соответственно, примерно на такие суммы могут сократиться ЗВР Беларуси, если власти совсем не найдут денег на рефинансирование валютных обязательств.

Если чиновники не будут тратить золото и будут расходовать только валютную часть резервов, то через 12 месяцев от нее останутся рожки да ножки — 0,3–0,4 млрд USD.

Поэтому для властей важно привлечь в 2021 году второй транш госкредита РФ, а также выйти на российский рынок с облигациями Минфина. А еще лучше разжиться у китайцев большим несвязанным кредитом в юанях.

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