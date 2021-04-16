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Экс-президент Армении жестко раскритиковал Лукашенко

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  • 16.04.2021, 9:19
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Экс-президент Армении жестко раскритиковал Лукашенко
Серж Саргсян
Фото: hayastannews.com

Серж Саргсян прокомментировал бред Таракана во время его визита в Баку.

Бывший президент Армении Серж Саргсян прокомментировал высказывание Александра Лукашенко во время его визита в Баку, в котором он заявил, что власти Армении отказались от урегулирования карабахского конфликта мирным путем, сообщает News.Am.

— При всем уважении к белорусскому народу я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой «миролюбивый» сосед, так как через некоторое время окажется, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, в связи с чем алиевская «историческая справедливость» должна восторжествовать на этих территориях со всеми вытекающими из этого последствиями. Те, кто хочет узнать правду, могут поискать в интернете «миролюбивые высказывания» Алиева, которые содержат антиармянские, воинственные заявления, и на основании этого сделать вывод. А полученные результаты можете отправить Александру Лукашенко, чтобы тот сравнил свое представление о мире и справедливости с идеями мира его друга Алиева, — говорится в заявлении.

Что сказал Лукашенко

14 апреля Лукашенко во время визита в Баку заявил, что Алиев предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению», но «бывшее армянское руководство» отказалось от мирного урегулирования конфликта.

— Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за сто долларов была нефть)… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», — рассказал Лукашенко.

Тогда, заявил Лукашенко, армянское руководство от предложения Азербайджана отказалось. Он также признался, что впервые говорит об этом публично.

Лукашенко поздравил народы Армении и Азербайджана «с окончанием этого печального периода в их истории». И заявил, что хочет отметить «величайшую роль» Алиева «в решении этой проблемы».

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