Медики объяснили, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19 4 16.04.2021, 9:29

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Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Некоторые рекомендации важны в течение трех суток с момента прививки.

Медики объяснили, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19. Врачи учитывают выработку коллективного иммунитета, противостоящему крайне опасной инфекции, пишет lenta.ua.

Вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что лицам, которым сделали прививку, нельзя скрывать от врачей возможные побочные эффекты. Последние наблюдаются на протяжении пяти суток после введения препарата. Речь идет о сухом кашле и насморке, болях в горле и затрудненном дыхании. То же относится к мышечным и головным болям, а также периодической одышке. В некоторых случаях данные признаки могут указывать на заражение коронавирусной инфекцией.

В то же время Минздрав рекомендует не мочить место укола на протяжении трех суток после введения вакцины. Следует воздерживаться от употребления спиртного, избегать физических нагрузок, нельзя также посещать сауну или русскую баню. Недопустимы стрессовые ситуации, переохлаждение или перегревание организма. К тому же, не следует употреблять продукты, которые в обычных случаях вызывают аллергию.

Наряду с этим, свое мнение высказал известный диетолог Виктор Тутельян. Рекомендуется ввести в свой ежедневный рацион продукты, имеющие высокий уровень белка. Данный компонент крайне необходим иммунной системе для активной выработки антител и служит стимуляцией для запуска положительных процессов в организме.

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