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Медики назвали пять простых и эффективных способов укрепить сосуды

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  • 16.04.2021, 10:19
  • 8,820
Медики назвали пять простых и эффективных способов укрепить сосуды

Это повысит общую сопротивляемость организма.

Кровеносную систему организма составляют сердце и разветвленная сеть сосудов. Эта система снабжает ткани кислородом. Повреждения сосудов имеют разную степень опасности для здоровья. Почему стенки капилляров становятся слабыми, проницаемыми и как их укрепить?

Почему капилляры становятся ломкими? Первая причина проблемы – это генетические и аутоиммунные недуги, в результате чего возникают кровоизлияния и гематомы разной степени тяжести. Вторая причина – общее неудовлетворительное состояние здоровья, пишет u-news.com.ua.

5 стратегий по укреплению сосудов

Сердечно-сосудистые проблемы

Львиная доля кардио-сосудистых осложнений связана с состоянием артерий. Низкий тонус стенки сосуда, сужение пространства капилляров мешает нормальной циркуляции крови и обеспечению мозга необходимыми соединениями и кислородом. Нарушение эластичности и проницаемости капиллярных стенок провоцирует сердечно-сосудистые болезни (гипертония, инсульт).

Причины ослабления сосудов

дефицит витаминов;

хронический стресс;

пагубные привычки;

гормональные сбои.

Мероприятия по укреплению сосудов

Диета для сосудов. Продукты с капилляропротекторными свойствами:

овощи и фрукты с высокой концентрацией витамина C;

бобовые культуры;

гречка;

зелень (щавель);

морские продукты.

Рекомендованы также ягодные отвары (шиповника и черноплодной рябины). Оливковое масло, кайенский перец, куркума нормализуют кровообращение.

Витамины для укрепления капилляров

Эпителий сосудов укрепляют витамины следующих комплексов: A, B, C, K. Здоровье сосудов улучшают и витамины E и PP. Их функции состоят в оптимизации липидного обмена.

Правильный образ жизни укрепляет сосуды

Отказ от пагубных пристрастий и правильный образ жизни помогут улучшить состояние стенок капилляров и кардио-сосудистой системы в общем. Еще доктора советуют:

обеспечивать организму разумные нагрузки (тем более ногам – для профилактики варикозного расширения вен);

исключить подъем тяжестей;

избегать перегрева организма (солнце, баня);

выбирать комфортную обувь;

не носить вещей, которые давят (тем более с резинками).

На здоровье сосудов позитивно действует массаж. Но при тромбофлебите процедура не рекомендуется. Лимфодренажный и вибромассаж не рекомендуются, если говорить о сосудистом эпителии. Пользу принесет контрастный душ. Он служит эффективной тренировкой всей кровеносной системы.

Народные средства для здоровья сосудов

Профилактикой ломкости сосудов считаются отвары и настои из:

ягод шиповника, трав пустырника, сушеницы;

головок чеснока с лимоном;

барбариса (веточки, корни);

цветов гречихи;

клюквы и чеснока.

Зеленый, анисовый и прочие листовые чаи тоже способствуют укреплению и чистке сосудов. Положительный эффект оказывают компрессы из листа капусты. Прикладываем их на области с поврежденными капиллярами.

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