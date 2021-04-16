Шлите идеолухов куда подальше 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

16.04.2021, 10:30

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«Урад для народа», а не наоборот.

Между делом неумолимо приближается республиканский субботник. Если очистить его от идеологической шелухи и принудительных поборов мероприятие, в принципе, неплохое.

Поволонтерить, навести порядок на прилегающей территории или посадить лес - благородное дело. А вот выпускать ненужную продукцию на склад, перебирать бумажки в офисе и «добровольно» сдавать еще среднесуточный заработок (до вычета налогов) - настоящая отрыжка советского прошлого, участвовать в которой каждый может и отказаться. Еще раз напоминаем, что участие и сдача денег строго добровольные. Даже когда в стране «немного не до законов», можно отстаивать свои права. Шлите идеолухов куда подальше.

Тем временем благодаря работке кибер-партизан мы узнали, чем же будут заниматься доблестные работники администрации синепалого пересидента.

Они поедут в Логойское лесничество Логойского же лесхоза. В программе 1,5 часа на ознакомление с различной техникой и способами лесозаготовки (в советские времена мы бы с Майком посмеялись - ознакомление с технологиями лесоповала, на всякий случай) и часика два на собственно посадки. В общем, себя не перегружают и работа подальше от людских глаз.

Полагаем, что все должны последовать как минимум примеру тех, кто придумывает самые демократичные законы (от фактического запрета забастовок до признания экстремистами всех и вся – ранее мы уже показывали этих героев) и не утруждать себя рабским трудом.

А работникам администрации желаем проветрить голову. Может, вспомните, что «урад для народа», а не наоборот. Может, и интернет не китаизируете. Только аккуратнее там с «березовым соком». В понедельник - на работу.

Поэтому, уважаемые белорусы, лучше заняться благоустройством и украшательством своего населенного пункта или двора. Впрочем, мы и так это делаем каждый день.

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